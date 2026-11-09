Grabianów: W lesie znaleziono zakrwawioną kobietę. Policja szuka sprawcy ataku!

- Około godz. 14.00 dyżurny siedleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zakrwawionej kobiecie znalezionej w lesie w Grabianowie. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta podczas spaceru została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzona doznała obrażeń ciała i została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia – mówi kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na razie tożsamość i motywy sprawcy nie są znane.