Już w niedzielę MKL Triathlon Siedlecki - będą utrudnienia w ruchu!

W związku z organizacją MKL Triathlonu Siedleckiego, który odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca 2026 r., w godzinach 9:30–11:40 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu.

Na potrzeby zawodów czasowo wyłączone z ruchu będą:

ul. Plażowa,

ul. Warszawska (do ronda z ul. Monte Cassino),

ul. Kruszcowa,

ul. Prądzyńskiego,

ul. rtm. Pileckiego (od skrętu w ul. Ceglaną – ul. Ceglana pozostanie przejezdna),

ul. Kaczorowskiego.



Dla kierowców wyznaczono objazdy:

ul. Warszawska – w kierunku Warszawy zalecany jest zjazd na autostradę w Żelkowie lub przejazd przez miejscowość Strzała (ul. Piaski Zamiejskie i ul. Dreszera). Dojazd do posesji będzie możliwy również ul. Okrężną.

ul. Kaczorowskiego – objazd poprowadzony będzie ul. Sokołowską, przez miejscowość Strzała (ul. Siedlecka i Piaskowa) oraz ul. Piaski Zamiejskie i Daszyńskiego.

- Prosimy mieszkańców oraz kierowców o uwzględnienie utrudnień podczas planowania podróży i stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb porządkowych - apeluje Urząd Miasta Siedlce.

Źródło: UM Siedlce