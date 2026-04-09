Uczniowie siedleckiego „Elektryka” w gronie najlepszych mechatroników w kraju! Ośmiu uczniów w finale ogólnopolskiej olimpiady

Mechatronicy z ZSP nr 1 w Siedlcach biorą udział w olimpiadzie „Elektromechatron” już czwarty rok z rzędu, za każdym razem z sukcesami. W pierwszym etapie konkursu rokrocznie uczestniczy kilkuset uczniów z całej Polski. W drugim etapie zostaje ich około dwustu. Rozwiązują wtedy test z zadań otwartych o bardzo szerokiej tematyce, ponieważ mechatronika obejmuje materiał z różnych dziedzin – matematyki, fizyki, robotyki, automatyki, czy programowania. 20 najlepszych uczestników zostaje zakwalifikowanych do finału. W tym roku do finałowej dwudziestki dotarła rekordowa liczba uczniów z siedleckiego „Elektryka”, bo aż osiem osób. Ich nauczyciel podkreśla, że jest z nich dumny, a już samo znalezienie się w finale jest dla nich dobrą prognozą na przyszłość.

– Uczestnictwo w tym konkursie daje im szerokie możliwości. Najważniejszą z nich jest to, że sam tytuł finalisty jest uwzględniany przez niektóre uczelnie, tzn. mają tam wstęp wolny po uzyskaniu tego tytułu w olimpiadzie. A z kolei tytuł laureata otwiera jeszcze większe możliwości i praktycznie nieograniczony dostęp na wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, łącznie z tym, że uczniowie w pierwszym roku mogą nawet liczyć na stypendia naukowe, dostając się już na studia – mówi Andrzej Popowski, nauczyciel mechatroniki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach.

Co mówią o swoim sukcesie uczniowie, możecie usłyszeć w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym:

Serdecznie gratulujemy młodzieży zakwalifikowanej do dalszej rywalizacji i życzymy powodzenia w przygotowaniach! Finał Olimpiady odbędzie się 24 kwietnia 2026 r. na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie.