16-letnia Maja walczy z ostrą białaczką – potrzebny jest dawca szpiku

Maja to 16-letnia dziewczyna, która ma wiele marzeń i planów – chce zdać maturę, pójść na studia i zwiedzić świat. Uwielbia czas z rodziną i przyjaciółmi, koncerty, narty oraz spacery ze swoimi pieskami. Po raz pierwszy usłyszała diagnozę we wrześniu 2025 roku. Po zakończeniu leczenia choroba niestety wróciła. Dziś Maja ponownie walczy o zdrowie, a jej szansą na powrót do normalnego życia jest przeszczepienie od zgodnego dawcy.
W najbliższym czasie DKMS planuje akcje rejestracyjne na terenie Siedlec i powiatu siedleckiego, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o idei dawstwa szpiku i zarejestrować się jako potencjalni dawcy.
Sobota, 24 października:
- Siedlce – Galeria Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 74, w godz. 10:00–20:00.
Niedziela, 25 października:
- Kamianki Lackie – świetlica wiejska, Kamianki Lackie 68, w godz. 8:00–16:00.
- Łysów – świetlica wiejska, Łysów 27, w godz. 8:00–16:00.