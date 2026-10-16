16-letnia Maja walczy z ostrą białaczką – potrzebny jest dawca szpiku

Maja to 16-letnia dziewczyna, która ma wiele marzeń i planów – chce zdać maturę, pójść na studia i zwiedzić świat. Uwielbia czas z rodziną i przyjaciółmi, koncerty, narty oraz spacery ze swoimi pieskami. Po raz pierwszy usłyszała diagnozę we wrześniu 2025 roku. Po zakończeniu leczenia choroba niestety wróciła. Dziś Maja ponownie walczy o zdrowie, a jej szansą na powrót do normalnego życia jest przeszczepienie od zgodnego dawcy.

W najbliższym czasie DKMS planuje akcje rejestracyjne na terenie Siedlec i powiatu siedleckiego, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o idei dawstwa szpiku i zarejestrować się jako potencjalni dawcy.

Sobota, 24 października:

Siedlce – Galeria Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 74, w godz. 10:00–20:00.

Niedziela, 25 października: