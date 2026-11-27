Zespół ekspertów zamiast kolejnej poradni

SCWEW nie dubluje zadań szkół ani poradni psychologiczno-pedagogicznych. To wyspecjalizowana grupa praktyków – tworzą ją mgr Sylwia Ostojska, mgr Monika Polak, dr Małgorzata Wiśniewska oraz mgr Łukasz Wróbel, pracujący pod kierunkiem Lidera SCWEW mgr Krzysztofa Prochenki. Bazując na potencjale kadrowym SOSzW, zespół współpracuje blisko z kluczowymi instytucjami w regionie: Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), Uniwersytetem w Siedlcach oraz siedlecką Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Partnerami SCWEW są również Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Założenie projektu jest jasne: uczeń ze zróżnicowanymi potrzebami nie musi zmieniać szkoły na specjalną, jeśli jego macierzysta placówka zostanie odpowiednio przygotowana i wyposażona. Dlatego działania Centrum skierowane są bezpośrednio do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zespół SCWEW daje kadrze szkół partnerskich konkretne kompetencje i narzędzia – co w efekcie przekłada się na realną poprawę komfortu nauki samych uczniów oraz spokój ich rodziców.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Praktyczna pomoc na czterech poziomach:

Zakres wsparcia oferowanego przez siedleckie Centrum nie powstał przy biurku, lecz jest odpowiedzią na konkretne diagnozy potrzeb lokalnych szkół. Działania podzielono na cztery obszary:

Doradztwo dla dyrektorów – wsparcie kadry zarządzającej w organizowaniu edukacji włączającej, planowaniu pracy oraz likwidowaniu barier organizacyjnych i architektonicznych w budynkach szkolnych.

– wsparcie kadry zarządzającej w organizowaniu edukacji włączającej, planowaniu pracy oraz likwidowaniu barier organizacyjnych i architektonicznych w budynkach szkolnych. Warsztaty i konsultacje dla kadry pedagogicznej – indywidualne doradztwo, superwizje, lekcje modelowe i szkolenia. Badania potrzeb pokazały, że nauczyciele najbardziej poszukują dziś sprawdzonych metod pracy w klasie zróżnicowanej, jasnych procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, narzędzi do lepszej komunikacji z rodzicami, a także wiedzy z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego oraz pomocy młodzieży w kryzysach emocjonalnych (dotyczących m.in. fonoholizmu czy zachowań autoagresywnych).

– indywidualne doradztwo, superwizje, lekcje modelowe i szkolenia. Badania potrzeb pokazały, że nauczyciele najbardziej poszukują dziś sprawdzonych metod pracy w klasie zróżnicowanej, jasnych procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, narzędzi do lepszej komunikacji z rodzicami, a także wiedzy z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego oraz pomocy młodzieży w kryzysach emocjonalnych (dotyczących m.in. fonoholizmu czy zachowań autoagresywnych). Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu – konkretne zaplecze materialne, z którego korzystają objęte projektem placówki. Szkoły mogą nieodpłatnie wypożyczać specjalistyczne urządzenia, dostosowane podręczniki oraz pomoce dydaktyczne ułatwiające edukację uczniów z niepełnosprawnościami.

– konkretne zaplecze materialne, z którego korzystają objęte projektem placówki. Szkoły mogą nieodpłatnie wypożyczać specjalistyczne urządzenia, dostosowane podręczniki oraz pomoce dydaktyczne ułatwiające edukację uczniów z niepełnosprawnościami. Wsparcie i konsultacje dla rodziców – działania skierowane bezpośrednio do opiekunów, obejmujące specjalistyczne doradztwo, spotkania informacyjno-edukacyjne oraz wsparcie w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka. Centrum pomaga rodzicom odnaleźć się w systemie wsparcia i budować partnerską współpracę ze szkołą.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Pięć szkół z miasta i powiatu w sieci współpracy

Siedleckie SCWEW objęła opieką pięć różnorodnych placówek – zarówno podstawówki, jak i szkoły branżowe z terenu miasta oraz powiatu siedleckiego. W każdej z nich za sprawny przepływ informacji i organizację działań odpowiada wyznaczony szkolny koordynator:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach (koordynator: Małgorzata Remiszewska),

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie (koordynator: Agnieszka Szostek),

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbuczynie (koordynator: Julita Skiba),

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach (koordynator: Jolanta Lorentowicz),

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach (koordynator: Martyna Księżopolska).

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Lokalna praktyka, ogólnopolski standard

Funkcjonowanie SCWEW w Siedlcach przynosi korzyści w dwóch wymiarach. Na poziomie lokalnym tworzy trwały pomost między szkolnictwem specjalnym a ogólnodostępnym, pozwalając w pełni wykorzystać ponad stuletni dorobek siedleckiego SOSW. Jednocześnie wnioski i dobre praktyki wypracowane w Siedlcach posłużą do zbudowania spójnego, ogólnopolskiego systemu wsparcia edukacji włączającej. Skuteczne włączanie zaczyna się bowiem tam, gdzie nauczyciele mają przestrzeń do wymiany wiedzy i realne zaplecze eksperckie – i właśnie taką rolę pełni nowe siedleckie Centrum.