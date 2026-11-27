– Wyliczyliśmy, że aby zbilansować system zgodnie z ustawą, potrzebna jest podwyżka odpłatności za odpady do kwoty 35 zł. Szacujemy, że całość systemu powinna zamknąć się kwotą około 27 mln zł. Gdybyśmy nie podnieśli tej opłaty, musielibyśmy dopłacić prawie 5 mln zł firmie, która wygra przetarg na odbiór odpadów z innych podatków. Podjęcie tej uchwały pozwoli nam na zbilansowanie systemu w roku 2027 i na uzyskanie takich samych wpływów, jakie będziemy mieli koszty związane z odbiorem odpadów. – wyjaśnia przyczyny podwyżek prezydent Tomasz Hapunowicz.

Przeciwko wprowadzeniu wzrostu opłat opowiedziała się spora liczba radnych, bo aż dziewięć osób, w tym m.in. były prezydent Siedlec, a obecnie radny Bezpartyjnych Siedlec, Andrzej Sitnik. Podkreślał, że w czasie swojej kadencji uszczelnił system i starał się o budowę spalarni, a właściwie instalacji termicznego przekształcania odpadów, która w dłuższej perspektywie czasu przyniosłaby miastu spore oszczędności. Na jej budowę siedlecki samorząd jako pierwsze miasto w Polsce pozyskał wtedy 130 mln zł dotacji zewnętrznej z NFOŚiGW. Nowe władze samorządowe zrezygnowały jednak z tej inwestycji. Zdaniem Andrzeja Sitnika, obecne władze miasta powinny zaproponować coś więcej niż tylko podwyżki. Więcej o tym – w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ opinii Andrzeja Sitnika o podwyżkach opłat za odbiór odpadów w Siedlcach:

Z czego wynika ciągły wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, wyjaśnił nam szczegółowo Paweł Mazurkiewicz, prezes zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach. Jak informuje, z roku na rok rośnie liczba odbieranych śmieci, które wymagają utylizacji. Wzrastają też koszty ich wywozu, choćby z powodu wzrostu cen paliwa. Wprowadzenie systemu kaucyjnego sprawiło z kolei, że ZUO odbiera mniej plastiku, który nadaje się do dalszego przetworzenia. Ze sprzedaży takiego surowca samorządy i sortownie finansują wywóz pozostałych odpadów, a teraz te możliwości są znacznie mniejsze. Więcej na ten temat – w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ więcej o tym, z czego wynika ciągły wzrost opłat zagospodarowania odpadów w Siedlcach: