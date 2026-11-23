– Dwadzieścia pięć lat bardzo szybko minęło. Początki były i piękne, i bardzo trudne, ze względu na to, że tworzyliśmy coś wyjątkowego, jak na tamte warunki w 2001 roku. Coś, co miało się rozwijać... – wspominał Mariusz Orzełowski, założyciel i pierwszy dyrygent Chóru Miasta Siedlce. Podkreślał także, że dla dyrygenta chór jest jak instrument muzyczny: – To jest jego cała grupa, z którą musi zbudować świetną, fantastyczną drużynę, żeby się czuć tak jak pianista, gdy siada do fortepianu, jak klarnecista czy oboista, gdy bierze instrument w dłoń i gra, i musi czuć ten instrument. Tak samo z chórem. W rękach dyrygenta chór jest instrumentem i musi stworzyć z nim więź. Muzyczną, rodzinną, więź taką pełną, która wybrzmiewa cudownie później podczas koncertów.

W ciągu 25 lat swojej działalności chór śpiewał w wielu miastach Polski, a także na wielu znanych scenach, m.in. takich jak Filharmonia Narodowa, Sala Kongresowa czy Teatr Wielki – Opera Narodowa. Koncertował również w innych krajach – Niemczech, Włoszech, Francji, Austrii, Słowacji, Ukrainie, Chorwacji, a nawet Brazylii. Stanowiło to bez wątpienia ogromną promocję dla miasta Siedlce.

– Naprawdę chylę czoła z całego serca w uznaniu i szacunku dla pracy, twórczości, kreatywności wszystkich pokoleń chórzystów, dyrygentów, którzy tworzyli to piękne dzieło. Jestem wzruszony tym ćwierćwieczem i w imieniu władz miasta Siedlce życzę wszystkim pokoleniom chórzystów takiej niegasnącej pasji, a tym, którzy aktualnie tworzą ten chór i kontynuują to dzieło, życzę tego, żeby byli naszą piękną wizytówką na najpiękniejszych arenach świata. – powiedział Robert Chojecki, przewodniczący Rady Miasta Siedlce.

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Oprócz uroczystych przemówień i gratulacji w programie wydarzenia nie zabrakło muzycznych występów solistów, a także koncertu chóru, który wykonał kilka utworów. Po uroczystości można było spróbować jubileuszowego tortu i obejrzeć wystawę poświęconą historii działalności Chóru Miasta Siedlce.

Wyjątkowym ukoronowaniem świętowanego w tym roku jubileuszu 25-lecia było wykonanie koncertu Dana Forresta „Jubilate Deo”. Rozbrzmiał on w Polsce po raz pierwszy, a można było go posłuchać w sobotę, 21 listopada w Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Chórowi towarzyszyła w tym występie Kameralna Orkiestra Symfoniczna, którą dyrygował ppłk dr Dariusz Kaczmarski. Wokalnie chór przygotowała dyrygentka Magdalena Lisiewicz. Wystąpiły również solistki: Karolina Niebrzegowska, Katarzyna Wardak-Siuszko i Natalia Kordecka. Do występu chór przygotowywał się przez wiele miesięcy, m.in. dlatego, że koncert śpiewany jest w siedmiu językach.

– Zaczęliśmy pracę chyba w maju. Oczywiście cały plan, jak to zrobić, z kim to zrobić i gdzie to zrobić, zaczął się o wiele wcześniej. W styczniu, kiedy planowaliśmy pracę na cały rok, już był ten temat omawiany, a żeby dzieło przeczytać, zrobić, nauczyć się w tylu językach mówić – to rzeczywiście zaczęliśmy taką mocną pracę około maja. – informuje Magdalena Lisiewicz, dyrygentka.

Chórowi Miasta Siedlce życzymy wielu kolejnych lat owocnej działalności. A jak brzmiał podczas koncertu „Jubilate Deo”, można usłyszeć na załączonym poniżej filmie, przygotowanym przez pracowników Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.