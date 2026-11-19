W tegorocznym programie Dnia Otwartego na UwS znalazło się:
- 19 warsztatów o różnorodnej tematyce,
- prelekcje i spotkania, w tym spotkanie z Edwardem Warchockim, robotem humanoidalnym, któremu można było zadać dowolne pytanie,
- możliwość zwiedzania stoisk wystawienniczych poszczególnych wydziałów.
- możliwość zwiedzania Centrum Symulacji Medycznej oraz Pałacu Ogińskich z przewodnikiem,
- niespodzianki, nagrody, słodki poczęstunek i inne atrakcje.
Spotkanie z Edwardem Warchockim było wyjątkowo sympatyczne i przyciągnęło setki zainteresowanych osób w różnym wieku. Studenci poprowadzili je, zdając robotowi szereg pytań. Poradził sobie z każdym, jednocześnie opowiadając o sobie i niektórych swoich przygodach. Podkreślał, że w jego „życiu” nie ma nudy. Po spotkaniu, pozdrowił słuchaczy Radia ESKA Siedlce.
Współorganizatorami Dnia Otwartego na Uniwersytecie w Siedlcach były Uczelniany Ośrodek Kultury UwS, a także poszczególne wydziały uczelni: Wydział Nauk Humanistycznych UwS, Wydział Nauk Społecznych UwS, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UwS, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwS, Wydział Nauk Rolniczych UwS i Wydział Sztuki UwS.