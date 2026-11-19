Były prelekcje, warsztaty i spotkanie z robotem Edwardem Warchockim. Za nami dzień otwarty w murach Uniwersytetu w Siedlcach

W czwartek 19 listopada społeczność akademicka Uniwersytetu w Siedlcach zaprosiła młodzież i kadrę dydaktyczną lokalnych szkół średnich, a także całe środowisko akademickie, do udziału w Dniu Otwartym UwS. Zainteresowanie było ogromne. Uczestnicy chętnie oglądali stoiska przygotowane przez studentów różnych wydziałów, słuchali prelekcji i uczestniczyli w warsztatach. Hitem było spotkanie z gościem specjalnym wydarzenia – humanoidalnym robotem Edwardem Warchockim.