– W związku ze zdarzeniem, do którego doszło 8 listopada 2026 r. około godz. 14.00 w lesie pomiędzy miejscowością Grabianów a ul. Artyleryjską w Siedlcach, w wyniku którego obrażeń ciała doznała 55-letnia kobieta zaatakowana przez nieznanego mężczyznę, policjanci nadal poszukują osób, które mogą posiadać istotne informacje w tej sprawie. – przypomina kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Funkcjonariusze proszą m.in. o zgłoszenie się konkretnych osób:
- mężczyzny, który 8 listopada w godz. 11.40-14.30 wykonywał na terenie lasu zdjęcia aparatem cyfrowym, między innymi królikowi, należącemu do jednej ze spacerujących tam kobiet.
- kobiety i mężczyzny, którzy spacerowali w tym rejonie z wózkiem dziecięcym w godz. 13.10-14.00, poruszając się drogą gruntową w rejonie ul. Grabianowskiej w kierunku Siedlec.
Wymienione osoby, ale także wszyscy inni, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu szczegółowych okoliczności zdarzenia, proszeni są o kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy Policji pod numerem telefonu: 47 707 23 60. Jak podkreślają mundurowi, każda, nawet drobna informacja, może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.