Policja prosi o kontakt konkretne osoby, które mogą być świadkami ataku na 55-latkę w Lesie Sekulskim między Grabianowem a Siedlcami

Siedleccy policjanci wciąż badają szczegółowe okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło 8 listopada na terenie Lasu Sekulskiego, pomiędzy miejscowością Grabianów a Siedlcami. Zaatakowana przez nieznanego mężczyznę 55-letnia kobieta została ranna i trafiła do szpitala m.in. z obrażeniami głowy. Mundurowi ustalili potencjalnych świadków zdarzenia. Proszą o kontakt mężczyznę oraz parę, którzy mogą mieć informacje o przebywającym wtedy w lesie sprawcy ataku.