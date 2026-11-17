– W piątek 20 listopada o 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie będzie można posłuchać rozmowy z gościem na temat różnorodności etnicznej Etiopii, zobaczyć unikatowe materiały filmowe, ale także dowiedzieć się czegoś więcej na temat metod prowadzenia badań przyrodniczych w terenie oraz walorów krajobrazowych i kulturowych tej części Afryki. Nie zabraknie także motywów związanych z kawą, wszak Etiopia to kolebka napoju, bez którego większość z nas nie potrafi sobie dziś wyobrazić poranka. – zapowiada Agnieszka Osmólska-Ilczuk z GOK Zbuczyn.

Dr hab. Zbigniew Kasprzykowski jest profesorem Uniwersytetu w Siedlcach i z tą uczelnią związany jest od początku swojej drogi naukowej. Przyrodnik, biolog, ornitolog, od lat zajmuje się ekologią ptaków. Żeby zdobyć dane niezbędne w pracy naukowej wdrapywał się na wysokie drzewa, brodził w grząskich bagnach i pływał kajakiem po rozlewiskach największych rzek Europy i Azji. Ukończył nawet kurs pilota paralotni, by móc bliżej przyglądać się zachowaniom ptaków w powietrzu!

Z biegiem lat horyzonty badawcze Zbigniewa Kasprzykowskiego zaczęły się poszerzać, co poskutkowało wyjazdami na międzynarodowe konferencje m.in. do Chin, Kanady i Australii oraz na staże zagraniczne m.in. do Rosji, Omanu, RPA, i Laosu. To autor ponad 150 publikacji naukowych, recenzent wielu rozpraw doktorskich i postępowań habilitacyjnych, a także artykułów w naukowych czasopismach. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich oraz doktoratów. Współpracuje z wieloma krajowymi ośrodkami naukowymi m.in. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz instytucjami zagranicznymi: Uniwersytetem w Kapsztadzie, Czeskim Uniwersytetem w Pradze i Narodowym Uniwersytetem w Laosie.

Od samego początku zatrudnienia na siedleckiej uczelni Zbigniew Kasprzykowski udziela się także jako popularyzator nauki, prowadzi prelekcje dla młodzieży, wykłady w ramach Festiwali Nauki i Sztuki w Siedlcach oraz organizuje dni otwarte na UwS. Jest zapraszany na pogadanki do siedleckich szkół. Dla młodzieży szkolnej organizuje wycieczki terenowe. Opowiada też o swoich podróżach, których głównym celem jest poznawanie walorów przyrodniczych odległych krajów. Od trzech lat zajmuje się tworzeniem kanału Pasja Przygody na You Tube.

Spotkanie z gościem już 20 listopada o godz. 18.00 w siedzibie GOK-u. Honorowy patronat nad cyklem Dobre Strony w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie sprawuje Wójt Gminy Zbuczyn Hubert Pasiak. Wstęp na spotkanie jest wolny, ilość miejsc ograniczona.