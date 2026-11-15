Już ponad 130 osób z zarzutami w sprawie niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów na Prezydenta RP

Zarzuty dla ponad 130 osób

W ciągu ostatnich tygodni w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach doszło do przesłuchania w charakterze podejrzanych kolejnych osób, które pełniły funkcję członków obwodowych komisji wyborczych w czasie ostatnich wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku. Prokurator zarzuca im, że nieumyślnie nie dopełnili powierzonych im obowiązków.

– Do chwili obecnej prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w przedmiotowej sprawie ponad 130 osobom zarzucił, że – będąc w czasie wyborów na Prezydenta RP funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego –nieumyślne nie dopełnili swoich obowiązków w ten sposób, że nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów Prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, tj. o czyn z art. 231 § 3 kk. – informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat dwóch.

Gdzie wykryto nieprawidłowości?

Jak informowaliśmy jeszcze we wrześniu, komisje wyborcze, w których miało dojść do nieprawidłowości, znajdują się w różnych miejscowościach. Są to:

OKW nr 4 w Stoczku (węgrowskim) z siedzibą w Zespole Oświatowym w Stoczku, ul. Armii Krajowej 1,

OKW Nr 1 w Staninie,

OKW Nr 13 w Mińsku Mazowieckim,

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Urzędzie Miejskim (sala konferencyjna) w Bychawie,

Obwodowa Komisja Wyborczej nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Magnuszewie,

Obwodowa Komisja Wyborczej Nr 13 w Radomiu,

Obwodowa Komisja Wyborczej Nr 80 w Lublinie,

OKW Nr 2 w Łaskarzewie,

OKW Nr 2 - Stoczek Łukowski (Zespół Oświatowy),

OKW Nr 2 - Poturzyn,

OKW nr 9 - Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna.

Okoliczności sprawy

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że ze zgromadzonego dotychczas przez śledczych materiału dowodowego wynika, że w ustalonych obwodowych komisjach wyborczych w ostatnich wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będący z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku w ten sposób, że:

nierzetelnie przeliczyli głosy oddane przez obywateli,

nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach,

nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie.

Zdaniem prokuratora, podejrzani wyrządzili w ten sposób istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa oraz istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, tj. Karola Tadeusza Nawrockiego bądź Rafała Kazimierza Trzaskowskiego – poprzez zniekształcenie wyniku wyborczego tych kandydatów.