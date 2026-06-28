Okoliczności sprawy

Przestępczy proceder, polegający na odpłatnym sporządzaniu prac dyplomowych, miał trwać na terenie województwa mazowieckiego w latach 2021 i 2022. W jego wyniku wprowadzono w błąd szereg uczelni wyższych co rzeczywistego autorstwa prac dyplomowych, a w konsekwencji wyłudzono poświadczenie nieprawdy w zakresie uzyskania dyplomów ukończenia studiów wyższych tych uczelni.

– Osoby trudniące się tym procederem, za pośrednictwem internetu zamieszczały ogłoszenia, iż są w stanie napisać pracę dyplomową na każdy temat za stosowną opłatą. Osoby te dzieliły się na tzw. „koordynatorów” oraz tzw. „redaktorów”. Rola „koordynatorów” polegała na utrzymywaniu kontaktu pomiędzy studentami a „redaktorami”, przesyłaniu gotowych prac dyplomowych zleceniodawcom, a także na przyjmowaniu środków pieniężnych od studentów za ich napisanie. „Redaktorzy” zaś zajmowali się merytorycznym sporządzaniem prac dyplomowych, łącznie z tworzeniem propozycji konkretnych tematów tych prac z określonej wcześniej dziedziny, ich rozdziałów i podrozdziałów, a także ankiet w przypadku prac o charakterze badawczym. – informuje prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Zarzuty i zagrożenie karą

Do chwili obecnej w sprawie przedstawiono zarzuty łącznie 78 osobom.

– Wśród nich jest 68 podejrzanych, którym zarzucono przywłaszczenie autorstwa utworu – pracy dyplomowej, skutkujące wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy w zakresie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, tj. o czyn z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zb. z art. 272 w zw. z art. 11 § 2 kk. Dziesięciu osobom tzw. „koordynatorom” i „redaktorom” zarzucono pomocnictwo do wyżej wymienionych czynów. Większość z osób przesłuchanych w charakterze podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia. – mówi prok. Bartłomiej Świderski.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach