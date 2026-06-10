Nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich. Siedlecka prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie!

- Ze zgromadzonego do chwili obecnej materiału dowodowego wynika, że w ustalonych obwodowych komisjach wyborczych, w ostatnich wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji i będąc z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku w ten sposób, że: nierzetelnie przeliczyli głosy oddane przez obywateli, nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach, nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, tj. Karola Tadeusza Nawrockiego bądź Rafała Kazimierza Trzaskowskiego – poprzez zniekształcenie wyniku wyborczego tych kandydatów – informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Zarzuty i wyjaśnienia

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 24 osobom zarzucił, że – będąc w czasie wyborów na Prezydenta RP funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego - nieumyślne nie dopełnili swoich obowiązków w ten sposób, że nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów Prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, tj. o czyn z art. 231 § 3 kk. 12 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.