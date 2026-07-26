Niebezpieczny wypadek motolotni w miejscowości Zambrzyniec w powiecie węgrowskim. Dwie osoby zostały poszkodowane

– Pilot podczas lotu z pasażerką w sposób nie ustalony stracił panowanie nad statkiem powietrznym, w wyniku czego uderzył w zaparkowane na poboczu drogi pojazdy marki Toyota i Audi, które w wyniku tego zostały uszkodzone, a następnie upadł na łąkę. Ze względu na doznane obrażenia, pilot i pasażerka zostali przetransportowani do szpitala z miejsca zdarzenia. – poinformowała nas asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy węgrowskiej policji.