Niebezpieczny wypadek motolotni w miejscowości Zambrzyniec w powiecie węgrowskim. Dwie osoby zostały poszkodowane

Jak ustaliła Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie, motolotnię pilotował 66-letni mężczyzna z powiatu wołomińskiego, który leciał wraz z 40-letnią kobietą.
– Pilot podczas lotu z pasażerką w sposób nie ustalony stracił panowanie nad statkiem powietrznym, w wyniku czego uderzył w zaparkowane na poboczu drogi pojazdy marki Toyota i Audi, które w wyniku tego zostały uszkodzone, a następnie upadł na łąkę. Ze względu na doznane obrażenia, pilot i pasażerka zostali przetransportowani do szpitala z miejsca zdarzenia. – poinformowała nas asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy węgrowskiej policji.
Teraz służby będą ustalać szczegółowe okoliczności i przyczyny niebezpiecznego zdarzenia w Zambrzyńcu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Policji w Łochowie.