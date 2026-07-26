Niebezpieczny wypadek motolotni w miejscowości Zambrzyniec w powiecie węgrowskim. Dwie osoby zostały poszkodowane

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-26 20:06

Do niebezpiecznego wypadku z udziałem motolotni doszło w sobotę, 25 lipca, w miejscowości Zambrzyniec, na terenie powiatu węgrowskiego. Prowadzący motolotnię mężczyzna miał problem z lądowaniem. Stracił panowanie nad maszyną, uderzając w stojące przy drodze samochody. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali pilot i jego pasażerka.

Motolotnia
Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne

Jak ustaliła Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie, motolotnię pilotował 66-letni mężczyzna z powiatu wołomińskiego, który leciał wraz z 40-letnią kobietą.

– Pilot podczas lotu z pasażerką w sposób nie ustalony stracił panowanie nad statkiem powietrznym, w wyniku czego uderzył w zaparkowane na poboczu drogi pojazdy marki Toyota i Audi, które w wyniku tego zostały uszkodzone, a następnie upadł na łąkę. Ze względu na doznane obrażenia, pilot i pasażerka zostali przetransportowani do szpitala z miejsca zdarzenia. – poinformowała nas asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy węgrowskiej policji.

Teraz służby będą ustalać szczegółowe okoliczności i przyczyny niebezpiecznego zdarzenia w Zambrzyńcu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Policji w Łochowie.

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