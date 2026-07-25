Skolim wystąpi z koncertem na festynie z okazji Dni Miasta i Gminy Mordy!

– Serdecznie zapraszamy wszystkich na XXIII Festyn Słoneczne Lato, który odbędzie się już 26 lipca na stadionie miejskim w Mordach. Na scenie, oprócz lokalnych zespołów wokalnych i lodowych, wystąpią dla Was Upstream, Izabela Trojanowska i Gwiazda Wieczoru – Skolim! – zapowiada Łukasz Wawryniuk, burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

Na boisku sportowym w Mordach przy ul. Narutowicza już od godz. 13.30 będą trwały koncerty zespołów ludowych i wokalnych. Wystąpią „Gminne Zgredy”, ZW Koziary, ZL Krzymoszowianki, ZL Podlasianki, ZL Zaliwianie, „Zespół śpiewaczy Chodów", ZW Złote Kłosy, Zespół Kameralny UTW w Mordach, a także Studio Wokalne M-GOK w Mordach. Uczestnicy wydarzenia będą też mogli korzystać z atrakcji towarzyszących, takich jak: loteria fantowa, stoiska artystyczne i rękodzielnicze, punkty edukacyjno-informacyjne, degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, animacje dla dzieci, Food Trucki, dmuchany plac zabaw, piana party, stoisko DKMS i wiele innych!

W ramach wydarzenia odbędzie się też zbiórka do puszek dla chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a (tzw. DMD) Dawida Bierkata, mieszkańca powiatu siedleckiego.

Oficjalne otwarcie festynu zaplanowano na godz. 17.00. Po godz. 18.00 odbędą się występy Orkiestry Dętej OSP Mordy oraz zespołu Upstream. O godz. 20.00 zaśpiewa Izabela Trojanowska, ok. 21.15 – WonerS, a gwiazda wieczoru, Król Latino Skolim wystąpi o 21.45. Imprezę zakończy zabawa pod chmurką z DJ-em, która rozpocznie się ok. 23.00.

Pełen program obchodów Dni Miasta i Gminy Mordy można znaleźć w jednym z naszych poprzednich artykułów (link poniżej).