ŁOK zaprasza 31 lipca na wystawę street art'u Cezarego Szewczyka „Urban Signs”

Erwiner86 – a właściwie Cezary Szewczyk – to artysta wizualny, projektant graficzny i muralista, absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Od ponad dwóch dekad związany jest ze sztuką miejską, którą traktuje jako punkt wyjścia do własnych poszukiwań formalnych. W swojej twórczości łączy doświadczenia wyniesione z graffiti z projektowaniem graficznym, typografią, ilustracją oraz działaniami przestrzennymi. Inspiracji poszukuje w architekturze, urbanistyce i rytmie współczesnego miasta, przekształcając litery, znaki i struktury wizualne w autorskie kompozycje, balansujące między abstrakcją a figuracją. Rozwijany od kilku lat projekt „Letterforms” stanowi główny nurt jego działalności artystycznej, przestrzeni nieustannego eksperymentu oraz ewolucji własnego języka wizualnego.

Po wernisażu zaplanowanym na piątek, 31 lipca, o godz. 19:00 w Galerii PROwizorium, wystawa street art’u dostępna będzie w Łukowskim Ośrodku Kultury do 24 sierpnia 2026 roku.

Mecenasem wydarzenia jest Numazu Sushi & Thai Łuków.

Autor: Michał Żurawski/ Canva.com