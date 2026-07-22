ŁOK zaprasza 31 lipca na wystawę street art'u Cezarego Szewczyka „Urban Signs”

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-22 7:53

W samym środku wakacji w Łukowskim Ośrodku Kultury zagości sztuka uliczna Cezarego Szewczyka, znanego jako Erwiner86. Wystawę street art'u pt. „Urban Signs” zaprezentuje mieszkańcom Łukowa i okolic jeden z czołowych siedleckich artystów, uprawiających sztukę uliczną. Na wernisaż wystawy ŁOK zaprasza w piątek, 31 lipca 2026 roku, o godz. 19:00 do Galerii PROwizorium ŁOK.

Artysta Cezary Szewczyk przed mikrofonem Radia Eska. O wystawie Urban Signs w Łukowie przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek Cezary Szewczyk

Erwiner86 – a właściwie Cezary Szewczyk – to artysta wizualny, projektant graficzny i muralista, absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Od ponad dwóch dekad związany jest ze sztuką miejską, którą traktuje jako punkt wyjścia do własnych poszukiwań formalnych. W swojej twórczości łączy doświadczenia wyniesione z graffiti z projektowaniem graficznym, typografią, ilustracją oraz działaniami przestrzennymi. Inspiracji poszukuje w architekturze, urbanistyce i rytmie współczesnego miasta, przekształcając litery, znaki i struktury wizualne w autorskie kompozycje, balansujące między abstrakcją a figuracją. Rozwijany od kilku lat projekt „Letterforms” stanowi główny nurt jego działalności artystycznej, przestrzeni nieustannego eksperymentu oraz ewolucji własnego języka wizualnego.

Po wernisażu zaplanowanym na piątek, 31 lipca, o godz. 19:00 w Galerii PROwizorium, wystawa street art’u dostępna będzie w Łukowskim Ośrodku Kultury do 24 sierpnia 2026 roku.

Mecenasem wydarzenia jest Numazu Sushi & Thai Łuków.

ŁOK wystawa Szewczyka
Autor: Michał Żurawski/ Canva.com
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street art
Cezary Szewczyk - Erwiner86
wernisaż wystawy
Łukowski Ośrodek Kultury
Łuków
wystawa sztuki