Międzynarodowy Festiwal Teatralny „WERTEP FESTIVAL” Łuków 2026 już 26 lipca. Sprawdź program!

Program Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WERTEP FESTIVAL” Łuków 2026:

godz. 15:00 Teatr w Lesie „Pies, który myślał, że jest kotem i kot, który myślał, że jest psem” (spektakl familijny, język polski)

Filozoficzna opowieść o sile przyjaźni, o próżności, o szukaniu odpowiedzi na najprostsze pytania... Na przykład o to, jak żyć, aby nie ranić bliskich? Jak cieszyć się z każdego dnia spędzonego razem z przyjaciółmi? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi razem z tytułowymi bohaterami: psem i kotem oraz ich liczną „ludzką” rodziną. Spektakl aktorsko-lalkowy, zrealizowany w formule teatru wędrownego ze scenką marionetkową. Czas ok. 45 minut.

godz. 16:00 Helouri Portail & Tom Pan „Ślimak bez muszli” (spektakl familijny, język francuski)

Ślimaki i nagie ślimaki (pochrzyny) wydają się prowadzić powolne życie - kompletnie nieatrakcyjne, bez wydarzeń, wręcz nudne. A jednak… czy naprawdę znasz ich historię? Baveux ma tylko burczący żołądek i pyta: jak można być tym, kim naprawdę się jest? Jak daleko będzie musiał się posunąć, by znaleźć swoje miejsce? Spektakl lalkowy, grany bez słów, ale dźwiękami. Czas ok. 30 minut.

godz. 16:30 Guerini Stefania – botanical boness project „Nie oceniaj grzyba po kapeluszu” (spektakl familijny, język włoski)

Interaktywny spektakl o odległym lesie Tupinia, na południowym krańcu świata, gdzie Alice, Thea i Marcovaldo – trzy wiewiórki, próbują przetrwać, cierpiąc jednak z powodu wyglądu niezgodnego z obowiązującym standardem piękna. Pozory mylą, o czym dowiadujemy się z wartkiej akcji. Teatr ruchomych obrazów. Czas ok. 30 minut.

godz. 17:00 Anna Chudzik-Pawlik „Solitony” (spektakl familijny, język polski)

Performans, który zanurza widza w niewidoczny świat fal, wibracji i energii, tworząc rzeczywistość teatralną, w której czas, pamięć i przestrzeń splatają się w sieć nieskończonych relacji. Inspirowany zarówno mitologią, jak i współczesną fizyką kwantową performance stawia pytanie o nasze powiązania - z innymi ludźmi, z historią, kulturą, wszechświatem. Czas ok. 45 minut.

godz. 18:00 Kowalski/Ługowscy/Markowska „Tańcząc ku korzeniom” (spektakl familijny, język polski)

Poetycki performans inspirowany cyklem życia, rytem przejścia i relacją człowieka z naturą. Troje performerów za pomocą minimalistycznych środków tworzy żywą, poruszającą instalację, w której rytm ciała, oddechu, gestu i dźwięku buduje metaforyczną opowieść o wzrastaniu, przekazywaniu i odchodzeniu. Muzyka i ruch pulsują i przeplatają się, stając się wspólnym językiem człowieka i… rośliny. Czas ok. 45 minut.

godz. 19:00 Teatr Migro „Ikary” (spektakl familijny, język polski)

Spektakl bez słów, inspirowany „Kwartetem dla czterech aktorów” Bogusława Schaeffera oraz mitem o Dedalu i Ikarze. Czwórka bohaterów zostaje niespodziewanie zamknięta w osobliwej przestrzeni, która na czas przedstawienia staje się ich więzieniem. Zapraszają widzów w podróż pełną absurdu i subtelnego humoru. Teatr ruchu, bez słów. Czas ok. 45 minut.

godz. 20:00 Grupa WoRaZu „Technosis. To Infinity and Beyond” (spektakl dla widzów dorosłych, język polski)

Technosis to choroba człowieka uzależnionego od technologii, który traci zdolność bezpośredniego odczuwania życia. Prowadzi do odrealnienia, poczucia pustki, braku sensu, degradacji środowiska i ciała, depresji i głębokiej samotności. Społeczeństwa dotknięte technosis wpadają w zbiorowe urojenia. Teatr fizyczny, awangardowy japoński teatr tańca - taniec butoh, taniec mroku i ciemności. Czas ok. 40 minut.

godz. 21:00 Teatro Due Mundi „Rossini Flambé” (spektakl familijny, język włoski)

Spektakl dla młodszych i starszych opowiada o „dolce vita” - o Włoszech, o smakach i o brzmieniach śródziemnomorskich, odsłaniając pasję do czerpania przyjemności z życia. To hymn do miłości i radości z zasiadania razem przy dużym stole. Repertuar muzyczny to słodkie i słone pieśni o uwodzeniu, opisujące nastroje przeplatające się między melancholią a śmiechem. Czas ok. 45 minut.

Autor: Michał Żurawski/ Canva.com

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep to największe wydarzenie teatralne w okolicach Puszczy Białowieskiej, które odbywa się corocznie od 2009 roku. Jego główną ideą jest podróż ze sztuką – dzielenie się nią i wspólne tworzenie. Z tego powodu Wertep funkcjonuje jako wędrujący Festiwal, przemieszczając się każdego dnia do innej miejscowości, zarówno dużej, jak i małej. Artyści zaproszeni na Festiwal wędrują ze swoimi przedstawieniami, a widzowie mają okazję każdego dnia uczestniczyć w różnorodnych spektaklach dla dzieci i dorosłych. Każda edycja wprowadza nowe propozycje artystyczne, sprzyjając spotkaniom z innymi twórcami oraz poznawaniu różnych kultur i tradycji narodowych. Uczestnictwo w wydarzeniu to doskonała okazja do integracji, rozrywki i poznania nowych, inspirujących przedstawień. Organizator festiwalu: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”. Partnerem wydarzenia jest Łukowski Ośrodek Kultury.

Wertep Festival 2026 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.