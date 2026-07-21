Pieniądze z programu „Dobry Start” są już na kontach mieszkańców Siedlec 

– Do uprawnionych rodziców i opiekunów z województwa mazowieckiego ZUS przekazał już 23,9 mln zł, z czego do mieszkańców Siedlec ponad 307,8 tys. zł. Do tej pory na Mazowszu złożonych zostało 196,7 tys. wniosków dotyczących 284 tys. dzieci, z czego w Siedlcach 2,7 tys. wniosków na 3,9 tys. dzieci. – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzic może otrzymać 300+ raz do roku, bez względu na swoje dochody i sytuację zawodową. Świadczenie pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów lub innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Przysługuje na każde uczące się dziecko w szkołach podstawowych, liceach, szkoła policealnych i innych placówkach edukacyjnych w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. ZUS przekaże pieniądze na rachunek bankowy, który znajdzie się we wniosku. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Wniosek online

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko w formie elektronicznej. Nabór trwa od 1 lipca do końca listopada. Wniosek można wysłać za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Samo złożenie wniosku jest proste. Trzeba jednak pamiętać, by bez błędów wpisać dane, w tym: numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego. Jeśli opiekun ucznia prawidłowo wypełni wniosek o 300+ i złoży go do końca sierpnia, to ma gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej z końcem września. Rodzice, którzy złożyli wniosek na początku lipca, świadczenie mają już na swoim koncie.

Źródło: inf. pras. ZUS