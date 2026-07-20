Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu warszawskiego w Siedlcach coraz bliżej! Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji

Dlaczego inwestycja jest potrzebna?

Stary wiadukt warszawski w Siedlcach został wybudowany w 1954 roku. Z biegiem lat stan obiektu uległ znacznemu pogorszeniu. Jeżeli nie zostanie on rozebrany i postawiony od nowa, w najbliższych latach konserwator mógłby całkowicie wyłączyć go z użytkowania, ponieważ wiadukt nie spełniałby już wymaganych standardów bezpieczeństwa. Inwestycja jest w planach od lat, ale z racji wysokich kosztów władze miasta długo poszukiwały możliwości dofinansowania jej ze środków zewnętrznych. Jak informowaliśmy wcześniej, w tym roku samorząd otrzymał na ten cel wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich dla Mazowsza w kwocie aż 25 mln zł. Dotacja pokryje większość kosztów wartej ponad 30 mln zł inwestycji.

Planowany zakres i harmonogram prac

Inwestycja będzie skomplikowana i spowoduje duże utrudnienia w mieście. Jej wykonanie zostanie zatem podzielone na etapy. Ponieważ będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, na rok 2026 wykonawca zaplanował sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę. W pierwszym kwartale 2027 roku firma DOMOST Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie prac związanych z wyburzeniem starego wiaduktu i rozpoczęciem budowy całkowicie nowego obiektu, spełniającego najwyższe europejskie standardy techniczne.

– Harmonogram będzie przede wszystkim zależny od dokumentacji projektowej i zdobycia niezbędnych pozwoleń i decyzji. Co prawda ten element decyzji jest częściowo od nas zależny, ale nie do końca. Wstępny plan jest taki, że zdobędziemy to do końca lutego, może na początku marca, i wtedy ruszymy z pracami. Pewnym elementem przeszkody będzie na pewno linia kolejowa nr 2 i nr 55, bo tutaj będziemy musieli poczynić pewne uzgodnienia, ale mam nadzieję, że wszystko skończy się zgodnie z terminem. Dałem słowo, podpisałem umowę, ale będzie to trudny termin, 16 miesięcy. Zrobimy wszystko, żeby do końca roku uzyskać tę decyzję. Musimy wziąć też pod uwagę zimę, która może nam, niestety, narozrabiać. Dlatego podałem taki bezpieczniejszy termin wejścia w teren od około marca, ale będziemy robić wszystko, żeby to było wcześniej. – powiedział nam Łukasz Siwek, prezes zarządu firmy DOMOST Sp. z o.o.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

Budowę całkowicie nowej, wzmocnionej konstrukcji nośnej wiaduktu;

Wymianę nawierzchni jezdni na obu dojazdach oraz na samym obiekcie;

Stworzenie bezpiecznych, odseparowanych od ruchu samochodowego ścieżek rowerowych i szerokich chodników dla pieszych;

Montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz nowoczesnych ekranów akustycznych ograniczających hałas;

Przebudowę infrastruktury podziemnej i dostosowanie jej do nowoczesnych systemów odwodnienia burzowego.

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Inwestycja jest współfinansowana ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: IV: „Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego і dostępnego Mazowsza”, Działania: 4.1: „Transport regionalny і lokalny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.