Budowa nowego wiaduktu warszawskiego w Siedlcach wkracza w fazę realizacji!

Dotacja na inwestycję

Istniejący wiadukt na ulicy Warszawskiej od lat stanowił wąskie gardło komunikacyjne miasta oraz wymagał natychmiastowych nakładów modernizacyjnych ze względu na stan techniczny. Obiekt ma już bowiem swoje lata. Gdyby miasto zrezygnowało z tej inwestycji, w najbliższych latach konserwator mógłby całkowicie wyłączyć wiadukt z użytkowania. Problem w tym, że roboty związane z jego remontem lub przebudową są bardzo kosztowne. Jak informuje Urząd Miasta Siedlce, dzięki skutecznie złożonemu wnioskowi o dofinansowanie, samorząd otrzymał jednak strategiczne wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich dla Mazowsza w kwocie aż 25 mln zł, które pokryje lwią część kosztów tej skomplikowanej operacji inżynieryjnej.

Zakres i harmonogram planowanych prac

Inwestycja ze względu na swoją skalę została podzielona na precyzyjne etapy, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w codzienne życie mieszkańców. Dotychczasowa konstrukcja zostanie całkowicie rozebrana, a w jej miejsce powstanie obiekt spełniający najwyższe europejskie standardy techniczne.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

Budowę całkowicie nowej, wzmocnionej konstrukcji nośnej wiaduktu;

Wymianę nawierzchni jezdni na obu dojazdach oraz na samym obiekcie;

Stworzenie bezpiecznych, odseparowanych od ruchu samochodowego ścieżek rowerowych i szerokich chodników dla pieszych;

Montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz nowoczesnych ekranów akustycznych ograniczających hałas;

Przebudowę infrastruktury podziemnej i dostosowanie jej do nowoczesnych systemów odwodnienia burzowego.

Harmonogram realizacji:

Projekt w 2026,

budowa w 2027

Procedura wyłonienia wykonawcy została już pomyślnie zakończona. Zgodnie z przyjętym planem, pozostała część 2026 roku zostanie w całości przeznaczona na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń.

Dzięki temu już na początku 2027 roku wykonawca płynnie przejdzie do najważniejszej części realizacji, czyli fizycznych prac rozbiórkowych oraz budowlanych na ulicy Warszawskiej.

Źródło: inf. pras. UMS