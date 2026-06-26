Miasto Siedlce wśród pięciu samorządów w kraju wyróżnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-26 10:12

Siedlce znalazły się w elitarnym gronie pięciu samorządów z całego kraju, które otrzymały prestiżowe wyróżnienie za modelowe wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD RP) oraz wyjątkowy wkład w cyfryzację polskiej administracji. Nagroda została wręczona podczas ogólnopolskiej konferencji „Cyfrowy Samorząd. Forum Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

Nagroda dla Miasta Siedlce

Wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) to dowód na to, że Urząd Miasta Siedlce jest jednym z liderów nowoczesnej e-administracji w Polsce. Obok Siedlec doceniono jedynie cztery inne samorządy: m.st. Warszawę, Kraków, Białystok oraz Gminę Radziejów.

Przykład dobrych praktyk dla całego kraju

System EZD RP, stworzony przez NASK i rozwijany we współpracy z resortem cyfryzacji, to kluczowe narzędzie usprawniające obieg dokumentów i procedury administracyjne. Laureaci zostali wyłonieni jako instytucje, które mogą stanowić wzór i przykład dobrych praktyk dla innych urzędów w Polsce. Jak podkreślają organizatorzy, Urząd Miasta Siedlce został doceniony za:

  • skuteczność i dynamikę w przeprowadzeniu całego procesu wdrożeniowego,
  • wzorową organizację pracy i sprawne zarządzanie zmianą wewnątrz instytucji,
  • osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej systemu, co przekłada się na szybszą i bezpieczniejszą obsługę mieszkańców.

Władzom miasta Siedlce i pracownikom magistratu serdecznie gratulujemy!

Źródło: inf. pras. UMS

Grupa dwunastu osób, w tym siedem kobiet i pięciu mężczyzn, uśmiecha się podczas odbierania nagród na tle niebieskiego ekranu z napisem RP. Zdjęcie symbolizuje sukces Siedlec w cyfryzacji administracji, o czym przeczytasz na naszym portalu.
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Ministerstwo Cyfryzacji