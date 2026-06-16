Samorząd Mińska Mazowieckiego z nagrodą w ogólnopolskim rankingu Perły Samorządu Dziennika Gazeta Prawna i SGH

– Właśnie skończyła się Gala Perły Samorządu 2026 w Toruniu w Dworze Artusa, przepięknym miejscu, gdzie Mińsk Mazowiecki w tegorocznym rankingu samorządów uzyskał pierwsze miejsce w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. To jest nagroda dla wszystkich mieszkańców Mińska Mazowieckiego! – powiedział burmistrz Marcin Jakubowski tuż po odebraniu pamiątkowej statuetki i dyplomu.

Już od kilkunastu lat Nagroda Perły Samorządu Dziennika Gazeta Prawna i SGH przyznawana jest co roku za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu samorządem i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz mieszkańców w czterech kategoriach:

gmina wiejska,

gmina miejsko-wiejska,

gmina miejska do 100 tys. mieszkańców,

gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

W tegorocznym zestawieniu samorząd Mińska Mazowieckiego został nagrodzony za „ponadprzeciętne działania”. W uzasadnieniu przyznania nagrody wyróżniono szczególnie:

- Troskę samorządu o Seniorów: Programy takie jak „Senior na plus” i „Aktywny senior”, a także działalność Klubu Senior+ i Domu Senior+ (powstałych z inicjatywy Rady Seniorów!) zostały wskazane jako wzór integracji społecznej i aktywizacji.

- Działania na rzecz zdrowia psychicznego: Kapituła zwróciła uwagę na innowacyjny program „Alians przeciw depresji”, który łączy instytucje miejskie i powiatowe oraz angażuje młodzież w akcje informacyjne i warsztaty.

- Wysoką jakość gospodarki komunalnej: za sposób, w jaki samorząd zarządza infrastrukturą i usługami dla mieszkańców.

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– Ta nagroda to dowód na to, że Mińsk Mazowiecki to miasto nowoczesne, zarządzane w sposób przemyślany i strategiczny, ale przede wszystkim – miasto z sercem, które dba o swoich mieszkańców na każdym etapie życia. Dziękuję kapitue DGP i SGH za to wyróżnienie. Ale przede wszystkim dziękuję WAM, drodzy Mieszkańcy. To dla Was pracujemy, to Wasze potrzeby nas inspirują, i to Wy tworzycie tę wspaniałą społeczność. To jest NASZA wspólna Perła! Dziękuję również moim współpracownikom z Urzędu Miasta i jednostek podległych – ta nagroda to owoc Waszej ciężkiej, codziennej pracy. – mówi burmistrz Marcin Jakubowski.

Wyróżnienie przyznawane przez Dziennik Gazeta Prawna i SGH ma na celu wyłonienie najlepiej działających samorządów miast i gmin, a także włodarzy, którzy dbają o rozwój lokalny, finanse i jakość usług publicznych. Samorządowi Mińska Mazowieckiego serdecznie gratulujemy!