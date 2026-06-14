Tragedia na DK-50 pod Mińskiem Mazowieckim. W wypadku w Stojadłach zginął motocyklista!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-14 15:52

Kolejny tragiczny wypadek w Stojadłach pod Mińskim Mazowieckim. W niedzielne ( 14 czerwca) popołudnie zginął tam 34-letni motocyklista.

Tragiczny wypadek na DW 215. Nie żyje 42-letni pasażer motocykla
Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne

- Około godziny 13:15 na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Stojadła doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni kierujący motocyklem marki Suzuki, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia - informuje Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Droga krajowa nr 50 jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierują na wyznaczone objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 17.00.

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