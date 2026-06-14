Tragedia na DK-50 pod Mińskiem Mazowieckim. W wypadku w Stojadłach zginął motocyklista!

- Około godziny 13:15 na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Stojadła doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni kierujący motocyklem marki Suzuki, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia - informuje Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.