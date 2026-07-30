Zmarł Marek Matwiejczyk, wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-30 14:06

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach pożegnali swojego wieloletniego pracownika Marka Matwiejczyka. O śmierci muzyka i realizatora dźwięku poinformowali dziś (30 lipca) w swoich mediach społecznościowych.

śp. Marek Matwiejczyk
Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach/ Facebook

„Z ogromnym bólem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci Marka Matwiejczyka – wieloletniego pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, cenionego muzyka oraz niezastąpionego realizatora dźwięku. Marek był prawdziwym profesjonalistą w swoim fachu i dbał o to, by każde wydarzenie brzmiało perfekcyjnie. Przede wszystkim był jednak wyjątkowym człowiekiem – niezwykle ciepłym, serdecznym, zawsze uśmiechniętym i gotowym do pomocy. Jego dobra energia, życzliwość oraz poczucie humoru wnosiły światło w codzienną pracę naszego zespołu. Miejsca przy konsolecie i w naszych sercach nic nie wypełni. Rodzinie i najbliższym Marka składamy najszczersze wyrazy współczucia.– napisali na facebookowym fanpage’u MOK-u Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Siedlce straciły kolejnego człowieka, który poświęcił wiele lat życia na szerzenie kultury. Bliskim Zmarłego składamy kondolencje.

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Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach