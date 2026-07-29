Śmiertelne potrącenie rowerzystki przez ciężarówkę na DK 76 w Jedlance

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj w godzinach popołudniowych (28 lipca) na drodze krajowej nr 76 w Jedlance. Ze zgłoszenia, jakie otrzymał dyżurny, wynikało, że samochód ciężarowy potrącił kobietę.

– Mundurowi, którzy przyjechali we wskazane miejsce, ustalili, że kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes z naczepą 46-letni mieszkaniec powiatu puławskiego potrącił 60-latkę z gminy Stoczek Łukowski. W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta doznała poważnych obrażeń ciała i zmarła na miejscu wypadku. – informuje asp. szt. Marcin Józwik, oficer prasowy KPP w Łukowie.

Pracujący na miejscu zdarzenia mundurowi stwierdzili, że ciężarówka z przyczepą uderzyła w metalowe bariery i zatrzymała się na chodniku. Starali się też wyjaśnić, jak doszło do potrącenia.

– Z początkowego przekazu wynikało, że pokrzywdzona kobieta mogła poruszać się pieszo po chodniku. Jednak pracujący pod nadzorem Prokuratora policjanci z łukowskiej drogówki ustalili wstępnie, że 60-latka bezpośrednio przed wypadkiem jechała rowerem po jezdni i to najprawdopodobniej tam została potrącona przez ciężarowego Mercedesa. – mówi asp. szt. Marcin Józwik.

Mundurowi ustalili, że 46-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany, dziś (29 lipca) wykonywane będą czynności procesowe z jego udziałem, a prowadzący postępowanie ustalą szczegóły i dokładne okoliczności tragicznego w skutkach wypadku drogowego.