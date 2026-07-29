Śmiertelne potrącenie rowerzystki przez ciężarówkę na DK 76 w Jedlance

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-29 13:22

Łukowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury ustalają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku drogowego, do którego doszło we wtorkowe popołudnie, 28 lipca, na drodze krajowej nr 76. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący ciężarowym Mercedesem potrącił znajdującą się na drodze 60-latkę. Niestety, pokrzywdzona kobieta doznała poważnych obrażeń i zmarła na miejscu wypadku.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj w godzinach popołudniowych (28 lipca) na drodze krajowej nr 76 w Jedlance. Ze zgłoszenia, jakie otrzymał dyżurny, wynikało, że samochód ciężarowy potrącił kobietę.

– Mundurowi, którzy przyjechali we wskazane miejsce, ustalili, że kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes z naczepą 46-letni mieszkaniec powiatu puławskiego potrącił 60-latkę z gminy Stoczek Łukowski. W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta doznała poważnych obrażeń ciała i zmarła na miejscu wypadku. – informuje asp. szt. Marcin Józwik, oficer prasowy KPP w Łukowie.

Pracujący na miejscu zdarzenia mundurowi stwierdzili, że ciężarówka z przyczepą uderzyła w metalowe bariery i zatrzymała się na chodniku. Starali się też wyjaśnić, jak doszło do potrącenia.

– Z początkowego przekazu wynikało, że pokrzywdzona kobieta mogła poruszać się pieszo po chodniku. Jednak pracujący pod nadzorem Prokuratora policjanci z łukowskiej drogówki ustalili wstępnie, że 60-latka bezpośrednio przed wypadkiem jechała rowerem po jezdni i to najprawdopodobniej tam została potrącona przez ciężarowego Mercedesa. – mówi asp. szt. Marcin Józwik.

Mundurowi ustalili, że 46-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany, dziś (29 lipca) wykonywane będą czynności procesowe z jego udziałem, a prowadzący postępowanie ustalą szczegóły i dokładne okoliczności tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

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