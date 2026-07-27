„Ekspresowe” transporty śmietany zatrzymane przez ITD pod Mińskiem Mazowieckim

W ubiegły czwartek (23 lipca), na krajowej „pięćdziesiątce” koło Mińska Mazowieckiego, inspektorzy ITD z Siedlec zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą – chłodnią. Zespół pojazdów należy do firmy z Azerbejdżanu. Kierowcą był obywatel tego samego kraju. W momencie zatrzymania przewoził śmietanę z Łotwy do Azerbejdżanu.

Jeździł bez karty w tachografie

Kierowca okazał do kontroli drogowej wszystkie wymagane dokumenty. Analiza pobranych danych z tachografu cyfrowego wykazała, że w kontrolowanym okresie kierowca trzykrotnie poruszał się bez karty zalogowanej w urządzeniu. Nie rejestrując na karcie kierowcy swojego czasu pracy, prędkości pojazdu i przebytej drogi, przejechał trasę o długości: 807 kilometrów, 193 kilometry i 150 kilometrów. Na podstawie zebranego materiału dowodowego kierowca przyznał się do jazdy bez karty w tachografie. Oświadczył inspektorom, że w ten sposób chciał „zaoszczędzić” swój czas jazdy i szybciej wykonać przewóz ładunku.

Analiza rzeczywistego czasu pracy kierowcy wykazała szesnaście rażących naruszeń norm umowy europejskiej AETR. Stwierdzono m.in. przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 16 godzin i 44 minuty oraz o 6 godz. i 24 min. Oprócz tego kierowca przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy np. o 3 godz. i 3 min. oraz o 2 godz. i 55 min. To spowodowało skrócenie wymaganego czasu odpoczynku o 6 godz. i 54 min. oraz odebranie tygodniowego odpoczynku za późno o 58 godz. i 32 min.

Kierowca nie stosował się również do wymogu ręcznego wprowadzania danych cyfrowych na karcie kierowcy. Stwierdzono brak czterech wpisów, dotyczących symbolów kraju rozpoczęcia i zakończenia dziennego okresu pracy.

Mandaty, postępowania i parking strzeżony

Kontrola zakończyła się dla kierowcy nałożeniem mandatów karnych gotówkowych na kwotę 7 900 złotych. W tym przypadku funkcjonariusze nie mieli podstaw prawnych do zatrzymania jego prawa jazdy na trzy miesiące. Manipulacje czasem pracy (jazda bez karty) miały miejsce poza bieżącym dziennym czasem prowadzenia pojazdu.

Za ujawnione naruszenia ustawy o transporcie drogowym będzie prowadzone postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy. Grozi mu maksymalna, ustawowo ograniczona kara – 12 000 złotych. W trakcie czynności kontrolnych przewoźnik wpłacił tylko połowę kaucji na poczet sankcji. W związku z tym zestaw ciężarowy został skierowano na wyznaczony parking strzeżony.

Ten sam przewoźnik i podobne naruszenia

Tego samego dnia, w tym samym miejscu i ten sam patrol ITD zatrzymał do kontroli drugi zespół pojazdów, również przewożący śmietanę z Łotwy do Azerbejdżanu. Zestaw należy do tego samego przewoźnika. Kierowcą był obywatel Azerbejdżanu.

Tym razem kontrola danych cyfrowych z tachografu oraz z karty kierowcy wykazała kilka naruszeń umowy europejskiej AETR. Kierowca m.in. przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 3 godz. i 2 min. oraz przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 1 godz. i 59 min. Stwierdzono również skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 2 godz. i 34 min. oraz o 2 godz. i 6 min. Oprócz tego kierowca nie wprowadził dwóch wpisów manualnych, dotyczących symbolów kraju zakończenia dziennego okresu pracy.

Nieprawidłowe dane w SENT – RMPD

Do kontroli kierowca okazał wszystkie wymagane dokumenty, w tym numer referencyjny z rejestru zgłoszeń dla realizowanego przewozu. Inspektorzy porównali informacje zapisane w systemie elektronicznym SENT – RMPD z listem przewozowym CMR oraz z zezwoleniem na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy w Polsce. Okazało się, że dane widniejące w systemie nie odpowiadały stanowi faktycznemu. W polu dotyczącym nadawcy ładunku były wpisane dane azerbejdżańskiego przewoźnika zamiast faktycznego załadowcy z Łotwy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewóz został potraktowany jako realizowany bez wymaganego zgłoszenia do rejestru SENT – RMPD.

Wprowadzenie właściwych danych i kaucja

W tym przypadku kontrola zakończyła się dla kierowcy mandatami na kwotę 1550 złotych. Za stwierdzone naruszenia ustawy o transporcie drogowym będzie prowadzone postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy. Grozi mu maksymalna, ustawowo ograniczona kara – 12 000 złotych. W toku czynności kontrolnych wpłacono kaucję w takiej kwocie na poczet przewidywanej sankcji. Kierowcy wydano zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia formalnych uchybień, czyli poprawienia danych w systemie SENT-RMPD.

Przemęczony kierowca stwarza zagrożenie

Rejestrowanie danych w zakresie czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem tachografu umożliwia m.in. sprawdzenie czy kierowca stosuje się do limitów, dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku. Zawodowy kierowca i przewoźnik, którzy biorą odpowiedzialność za realizowane przewozy, powinni być świadomi ryzyka, z jakim wiąże się prowadzenie pojazdu niezgodnie z normami czasu pracy. Zmęczenie powoduje u kierowcy spowolnienie czasu reakcji i upośledza zdolność do prowadzenia pojazdu. Prowadzenie pojazdu ponad ustanowione limity czasu pracy stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to również przejaw nieuczciwej konkurencji na rynku transportu drogowego.

Źródło: inf. pras. WITD w Radomiu