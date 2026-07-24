Nastolatek jadący hulajnogą elektryczną bez kasku i bez uprawnień, w Staninie zderzył się z Volkswagenem

– W czwartek, 23 lipca, przed godziną 8.00 dyżurny łukowskiej Komendy Policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym w Staninie. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do potrącenia kierującego hulajnogą chłopca. Mundurowi, którzy pojechali we wskazane miejsce, ustalili, że w wypadku uczestniczył kierujący hulajnogą elektryczną 16-latek z gminy Stanin i samochód marki Volkswagen Golf, którego kierującą była 21-latka z gminy Stoczek Łukowski. – opowiada asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
W wyniku zdarzenia nastolatek doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Na szczęście okazało się, że urazy jakich doznał, nie były poważne i nie zagrażają jego życiu ani zdrowiu.
– Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci z łukowskiej drogówki ustalili wstępnie, że bezpośrednią przyczyną zaistniałego wypadku była nieprawidłowość popełniona przez 16-latka. Chłopiec, kierując elektryczną hulajnogą, nie zachował szczególnej ostrożności i wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu kierującej Volkswagenem. Dodatkowo policjanci ustalili, że kierujący hulajnogą elektryczną chłopiec jechał bez wymaganego dla niego kasku ochronnego i nie miał uprawnień do kierowania takim jednośladem. Wkrótce jego sprawa będzie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. – informuje asp. szt. Marcin Józwik.
Łukowscy policjanci apelują o ostrożność. Przypominają też najważniejsze przepisy, dotyczące poruszania się hulajnogą elektryczną:
- Minimalny wiek – hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą korzystać z hulajnóg wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i tylko w strefie zamkniętej (np. na placu zabaw).
- Hulajnogą elektryczną po 13. roku życia może poruszać się osoba, która zdała egzamin na kartę rowerową. Taki dokument należy obowiązkowo ze sobą mieć za każdym razem gdy wsiadamy na rower lub hulajnogę.
- Gdzie można jeździć? Droga dla rowerów – to miejsce pierwszego wyboru dla użytkowników hulajnóg. Jezdnia – dopuszczalna tylko, gdy nie ma drogi dla rowerów, a prędkość na jezdni nie przekracza 30 km/h. Chodnik – tylko wyjątkowo, gdy nie ma innej możliwości, i pod warunkiem, że piesi mają zapewnione pierwszeństwo i pełne bezpieczeństwo.
- Zakaz przewożenia pasażerów – hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba.
- Obowiązek trzeźwości – użytkownicy hulajnóg są zobowiązani do trzeźwości, tak samo jak kierowcy samochodów. Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
- Obowiązki techniczne – hulajnoga powinna być sprawna, wyposażona w światła i elementy odblaskowe, a także nie może być w sposób niezgodny z przepisami przerabiana (np. zwiększona prędkość).
- Kask obowiązkowy – Od 3 czerwca 2026 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści, kierujący hulajnogą elektryczną lub UTO (urządzenie transportu osobistego) do 16. roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych.
– Apelujemy do rodziców, by dla bezpieczeństwa własnego dziecka, rozmawiali z nim o przepisach ruchu drogowego. Nim pozwolą dziecku wsiąść na hulajnogę lub rower, niech mają pewność, że ich dziecko wie jak się poruszać, co mu wolno, a czego nie na drodze i czy jest na tyle odpowiedzialne, by mu powierzyć tak niebezpieczny pojazd. – podkreśla asp. szt. Marcin Józwik.
Pamiętajmy, że nasze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych bliskich w ruchu drogowym zależy w dużej mierze od naszego odpowiedzialnego zachowania i stosowania się do obowiązujących przepisów.