Nastolatek jadący hulajnogą elektryczną bez kasku i bez uprawnień, w Staninie zderzył się z Volkswagenem

Z obrażeniami ciała trafił do szpitala kierujący hulajnogą 16-latek, który w miejscowości Stanin zderzył się z Volkswagenem. Łukowska policja ustaliła, że chłopak jechał bez kasku i bez uprawnień do kierowania tego rodzaju jednośladem. Na szczęście urazy, jakich doznał nastolatek, nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. Mundurowi przypominają jednak o ostrożności i konieczności stosowania się do obowiązujących przepisów.

Autor: asp. szt. Adam Zborowski, KPP Łuków/ Materiały prasowe