Rodzice chłopca, który wypadł z okna swojego domu na ul. Chełmońskiego, podziękowali siedleckim policjantom za szybką i sprawną pomoc

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce 25 czerwca 2026 roku, po godzinie 19:00. Tego wieczoru z okna szeregowca jednorodzinnego przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach wypadł 9-letni chłopiec. Przerażona wypadkiem rodzina szybko zaalarmowała służby.

– Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Bez chwili wahania przystąpili do udzielania pierwszej pomocy dziecku, jednocześnie otaczając opieką jego rodziców, którzy znaleźli się w niezwykle trudnej i stresującej sytuacji. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dbając o sprawny przebieg działań ratowniczych. – opowiada kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy KMP w Siedlcach.

Chłopca przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala, a służby zajęły się wyjaśnianiem szczegółowych okoliczności, w jakich doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

– Kilka dni temu do Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach wpłynął poruszający list od rodziców chłopca. W swoim piśmie wyrazili oni wdzięczność wszystkim policjantom uczestniczącym w interwencji, a szczególne słowa uznania skierowali do dwóch młodych funkcjonariuszy, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia. Podkreślili ich profesjonalizm, opanowanie oraz gotowość do niesienia pomocy nie tylko poszkodowanemu dziecku, ale również całej rodzinie. Rodzice napisali, że policjanci przez cały czas wykonywali swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem, okazując jednocześnie zwykłą ludzką życzliwość, troskę i wsparcie, które w tamtych dramatycznych chwilach miały dla nich ogromne znaczenie. – informuje kom. Ewelina Radomyska.

Autor: KMP Siedlce/ Materiały prasowe Rodzice chłopca, który wypadł z okna swojego domu na ul. Chełmońskiego, podziękowali siedleckim policjantom na szybką i sprawną pomoc

Ponieważ rodzice dziewięciolatka nie mieli możliwości osobiście podziękować funkcjonariuszom na miejscu zdarzenia, postanowili zwrócić się do Komendanta listownie, z prośbą o przekazanie im słów wdzięczności.

– Najpiękniejszą informacją płynącą z tego listu jest fakt, że 9-letni Mikołaj nie odniósł poważnych obrażeń. Po tygodniowym pobycie w szpitalu wrócił do domu i obecnie dochodzi do pełni zdrowia. Takie słowa uznania są dla policjantów wyjątkowym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że codzienna służba to nie tylko podejmowanie interwencji i egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w najtrudniejszych momentach jego życia. Serdecznie dziękujemy rodzicom Mikołaja za okazane zaufanie oraz ciepłe słowa skierowane do naszych funkcjonariuszy. – podkreśla kom. Ewelina Radomyska.

Gratulujemy siedleckim policjantom empatii oraz umiejętności szybkiego, sprawnego działania! Cieszy nas również informacja o dobrym stanie zdrowia małego Mikołaja. Kto wie, może po takiej przygodzie w przyszłości sam zapragnie zostać policjantem…?