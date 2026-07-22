Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych o prowadzenie laboratorium środków psychotropowych w powiecie sokołowskim

Okoliczności zdarzenia

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, w ostatnim czasie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim weszli w posiadanie informacji, że na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie znajduje się nielegalne laboratorium przeznaczone do wytwarzania substancji psychotropowych. W czwartek 17 lipca 2026 r. mundurowi przeprowadzili przeszukanie tej posesji.

– Ujawniono tam kompletne laboratorium przystosowane do produkcji narkotyków syntetycznych. Laboratorium znajdowało się w zabudowaniach gospodarczych i było wyposażone w specjalistyczny sprzęt, wykorzystywany w procesie technologicznym. W toku czynności z udziałem prokuratora zabezpieczono substancję psychotropową z grupy I-P klofedronu (3-CMC) w ilości ponad 162 kg. Ponadto zabezpieczono znaczną ilość substancji, znajdujących się na różnych etapach procesu produkcyjnego w/w narkotyku. – informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Zarówno wielkość laboratorium, jak również ilość znalezionych tam substancji świadczą o tym, że prowadzona tam produkcja nielegalnych środków mogła być całkiem spora.

– Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że ujawnione laboratorium nie miało charakteru incydentalnego. Było elementem zorganizowanego procederu, prowadzonego w celu wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. O skali działalności świadczy zarówno ilość zabezpieczonych substancji, jak i profesjonalny charakter ujawnionego zaplecza technicznego. W sprawie, w trakcie czynności przeszukania przedmiotowej posesji, zatrzymano 42-letniego Patryka W. oraz 48-letnią Katarzynę B. – dodaje Rzecznik.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Obie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim.

– Prokurator przedstawił im zarzuty wytwarzania – wbrew przepisom ustawy – znacznych ilości substancji psychotropowych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. czynu z art. art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wskazane osoby przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do popełnienia zarzuconych im czynów i zaprzeczyły, aby mieli jakikolwiek związek z tym przestępczym procederem. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, uwzględniając wniosek prokuratora w tym zakresie, postanowił o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres 3 miesięcy. – mówi prok. Bartłomiej Świderski.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Prokuratura, wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, prowadzi dalsze czynności zmierzające do ustalenia pełnej skali przestępczego procederu, źródeł pochodzenia zabezpieczonych substancji chemicznych i urządzeń oraz wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder.