Akt oskarżenia dla Pauliny O., podejrzanej o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Starej Kornicy

Okoliczności zdarzenia

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 30 sierpnia 2025 r. w godzinach wieczornych. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łosicach dostali wówczas polecenie od dyżurnego Komendy skierowania się do miejscowości Stara Kornica, gdzie miał miejsce wypadek komunikacyjny.

– Na miejscu zdarzenia ujawniono pojazd marki Audi A3 kierowany przez Paulinę O., posiadający uszkodzenie lewego przedniego boku, stojący równolegle do jezdni na parkingu przy cmentarzu w miejscowości Stara Kornica, a także zdeformowany motocykl Hond CBR kierowany przez Kamila D. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że kierująca pojazdem marki Audi A3, włączając się do ruchu i wyjeżdżając z parkingu przy cmentarzu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu motocyklowi, kierowanemu przez Kamila D. Następstwem zderzenia pojazdów był zgon wyżej wymienionego mężczyzny na miejscu zdarzenia. – wyjaśnia prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Jak ustalili policjanci, zarówno Paulina O., jak i Kamil D. w momencie zdarzenia byli trzeźwi.

Zarzut dla sprawcy wypadku

– Mając na uwadze zgromadzony w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy, w tym opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego, prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach zarzucił Paulinie O., że w dniu 30 sierpnia 2025 r. w miejscowości Stara Kornica nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że włączając się do ruchu, to jest wyjeżdżając samochodem osobowym marki Audi A3 z miejsca parkingowego przy cmentarzu na drogę wojewódzką nr 698, nie upewniła się, czy może wykonać manewr i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, jadącemu tą drogą od miejscowości Stara Kornica w kierunku miejscowości Konstantynów, Kamilowi D., który kierował motocyklem marki Honda CBR, w następstwie czego kierujący motocyklem uderzył w lewy przedni błotnik samochodu Audi A3, a w wyniku zaistniałego zdarzenia pokrzywdzony doznał masywnych obrażeń klatki piersiowej, skutkujących jego zgonem na miejscu zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk. – informuje Prokurator Świderski.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Paulina O. nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach skierowała do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia w tej sprawie.

Zagrożenie karą

Przestępstwo, którego popełnienie zarzucono podejrzanej Paulinie O., zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.