W bloku przy ulicy Asłanowicza w Siedlcach doszło do zabójstwa 43-latki. Jej 52-letni partner został tymczasowo aresztowany

Siedlecka Policja i Prokuratura Rejonowa prowadzą śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 43-letniej kobiety, mieszkanki bloku przy ul. Asłanowicza w centrum Siedlec. Ciało kobiety zostało znalezione w ubiegły piątek, 14 sierpnia. 52-letni parter kobiety został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa, a Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Autor: Magda Szewczuk