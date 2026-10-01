Charytatywny Koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo na rzecz Kasi Chacińskiej już 4 października w Siedlcach

Przed siedlecką publicznością wystąpi znana i ceniona Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo z Radzynia Podlaskiego. Założycielem oraz głównym dyrygentem zespołu jest Zbigniew Czuryło – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

W bogatym repertuarze orkiestry znajdują się arcydzieła muzyki klasycznej, rozrywkowej oraz filmowej. Będzie to wieczór pełen muzycznych kontrastów, wspaniałej energii oraz unikalnych brzmień akordeonu.

Kasia Chacińska to lokalna dziennikarka z Siedlec, która na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia z życia miasta. Dziś sama potrzebuje naszego wsparcia. Toczy dramatyczną walkę z czasem i ciężką chorobą – atrofią kości. Brak kosztownego, nierefundowanego leczenia, skomplikowanych przeszczepów i kolejnych operacji oznacza dla niej utratę możliwości mówienia i jedzenia.

Zamiast biletów na wejściu zbierane będą symboliczne cegiełki w wysokości min. 40 zł (każda większa kwota jest mile widziana!). Cały dochód z cegiełek zostanie wpłacony bezpośrednio na subkonto Kasi w serwisie Siepomaga: siepomaga.pl/kasia-chacinska i przeznaczony będzie na sfinansowanie nadchodzących operacji.

Koncert już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 63.