Działo się w Węgrowie! Fotorelacja z 6. Węgrowskiego Konwentu Fantastyki

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-27 20:14

W sobotę i niedzielę 26-27 września 2026 roku w Węgrowie odbył się VI Konwent Fantastyki. Po raz pierwszy wydarzenie zostało zorganizowane w nowej lokalizacji – na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. W programie znalazły się różnego rodzaju gry, warsztaty, występy muzyczne, konkursy, prelekcje, spotkania autorskie i wiele innych atrakcji dla osób w każdym wieku.

Węgrowski Konwent Fantastyki odbył się już sześciokrotnie i z każdym rokiem przyciąga do Węgrowa coraz większą rzeszę fanów fantasy, sciencie fiction, mangi i anime. W trakcie tegorocznej imprezy można było oglądać ok. 30 bardzo różnorodnych stoisk wystawców, którzy przyjechali na festiwal z całej Polski. Nie zabrakło dużej strefy azjatyckiej oraz strefy gastronomicznej, w której można było popróbować nowych smaków.

W sobotę, 26 września, w ramach wydarzenia odbyły się dwa duże konkursy – Cosplay oraz Piosenki Bajkowej. Oprócz nich, uczestnicy festiwalu mogli brać udział także w wielu małych konkursowych wyzwaniach przy wielu stoiskach. Dzieci i młodzież chętnie korzystały również z możliwości uczestniczenia w rozmaitych warsztatach rękodzielniczych oraz atrakcji przygotowanych w strefie dziecięcej czy strefie fanów Lego Ninjago. Zdjęcia z pierwszego dnia Konwentu można zobaczyć w naszej galerii.

VI Festiwal Fantastyki w Węgrowie odbył się w dniach 26 i 27 września 2026
Galeria zdjęć 100

W niedzielę, 27 września, oprócz odwiedzania stoisk, korzystania z konkursów i warsztatów oraz uczestniczenia w rozmaitych prelekcjach, można było także wziąć udział w spotkaniu autorskim z gościem specjalnym, którym był znany pisarz Andrzej Pilipiuk.

VI Węgrowski Konwent Fantastyki zorganizowała Fundacja Prima Security. Wydarzenie wsparły finansowo Samorząd Miasta Węgrów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

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Węgrowski Konwent Fantastyki
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