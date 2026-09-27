Działo się w Węgrowie! Fotorelacja z 6. Węgrowskiego Konwentu Fantastyki

Węgrowski Konwent Fantastyki odbył się już sześciokrotnie i z każdym rokiem przyciąga do Węgrowa coraz większą rzeszę fanów fantasy, sciencie fiction, mangi i anime. W trakcie tegorocznej imprezy można było oglądać ok. 30 bardzo różnorodnych stoisk wystawców, którzy przyjechali na festiwal z całej Polski. Nie zabrakło dużej strefy azjatyckiej oraz strefy gastronomicznej, w której można było popróbować nowych smaków.

W sobotę, 26 września, w ramach wydarzenia odbyły się dwa duże konkursy – Cosplay oraz Piosenki Bajkowej. Oprócz nich, uczestnicy festiwalu mogli brać udział także w wielu małych konkursowych wyzwaniach przy wielu stoiskach. Dzieci i młodzież chętnie korzystały również z możliwości uczestniczenia w rozmaitych warsztatach rękodzielniczych oraz atrakcji przygotowanych w strefie dziecięcej czy strefie fanów Lego Ninjago. Zdjęcia z pierwszego dnia Konwentu można zobaczyć w naszej galerii.

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W niedzielę, 27 września, oprócz odwiedzania stoisk, korzystania z konkursów i warsztatów oraz uczestniczenia w rozmaitych prelekcjach, można było także wziąć udział w spotkaniu autorskim z gościem specjalnym, którym był znany pisarz Andrzej Pilipiuk.

VI Węgrowski Konwent Fantastyki zorganizowała Fundacja Prima Security. Wydarzenie wsparły finansowo Samorząd Miasta Węgrów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.