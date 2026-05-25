Za nami I konwent miłośników fantastyki UwSkon w Siedlcach. Zobacz zdjęcia z imprezy!

POSŁUCHAJ krótkiej relacji z konwentu fantastyki UwSkon w Siedlcach:

Pierwszy Konwent UwSkon odbył się w sobotę 23 maja 2026 roku w siedzibie Uczelnianego Ośrodka UwS. Tego dnia pogoda dopisała wręcz wyjątkowo, a trwająca od godz. 10.00 do 23.00 impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Atrakcji było sporo!

– Odbyło się kilka prelekcji, strefa retro jest ciągle oblegana, tak samo planszówki. Przyszli też koledzy z naszego klubu gier bitewnych i robią pokazy gry Trench Crusade. Wystawcy chyba nie narzekają, bo ciągle jest zainteresowanie. Wzbudza je również wystawa naszych pasji i zainteresowań, która jest przy samym wejściu do UOK. – powiedział nam współorganizator imprezy Grzegorz Czapski, prezes lokalnego Stowarzyszenia Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”.

W Uczelnianym Ośrodku Kultury UwS tego rodzaju impreza odbyła się po raz pierwszy, ale nie ostatni. Już teraz organizatorzy zapowiadają, że w następnych latach planują przygotować ją ponownie. Niewykluczone, że będzie to wówczas nawet wydarzenie dwudniowe. W tym roku zwiedzający dopisali, bo samych zarejestrowanych uczestników było sporo ponad 200.

– Bardzo nas to cieszy, bo obawialiśmy się, że będzie małe zainteresowanie, więc to nas bardzo motywuje, żeby dalej to kontynuować. Bo planujemy też oczywiście następne edycje, i chcemy, żeby po prostu były coraz lepsze! – zapowiada Kinga Redesiuk-Maksymiuk, o artystycznym pseudonimie Art Journey, współorganizatorka konwentu z UOK.

W programie wydarzenia znalazło się też m.in. spotkanie z Łukaszem Kucharczykiem, akademikiem z UKSW, ale również pisarzem fantastyki humorystycznej, który obecnie zajmuje się futurystami. Można też było posłuchać prelekcji o bardzo różnorodnej tematyce, m.in. o Pratchecie, o wpływie twórczości Tolkiena na ruchy fandomowe, o mitach i legendach z Węgrowa, o mandze i anime czy o japońskich samochodach. Nie zabrakło również konkursu cosplay.