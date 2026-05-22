Znany geopolityk Marek Budzisz gościł w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

Spotkanie zgromadziło licznych mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej oraz przyszłości Europy w obliczu współczesnych zagrożeń. Dyskusję prowadził Krzysztof Chaberski, który moderował rozmowę oraz pytania kierowane do gościa przez uczestników wydarzenia. Spotkanie miało dynamiczny charakter, a uczestnicy aktywnie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa Polski i roli sojuszy militarnych.

Jednym z najważniejszych tematów była kwestia potencjalnego wsparcia sojuszników w przypadku konfliktu zbrojnego. Marek Budzisz podkreślił, że Polska może liczyć na pomoc państw sojuszniczych, jednak warunkiem skutecznego wsparcia jest gotowość kraju do samodzielnej i zdecydowanej obrony.

– Polska musi pokazać, że jest gotowa bronić się z determinacją. Dopiero wtedy wsparcie sojuszników będzie realne i skuteczne! – zaznaczył ekspert.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę na kwestie logistyczne związane z bezpieczeństwem NATO na wschodniej flance. Według Marka Budzisza czas potrzebny wojskom amerykańskim na przetransportowanie sił z Niemiec do Polski może wynosić około 45 dni, co dodatkowo podkreśla znaczenie własnych zdolności obronnych kraju.

Ekspert odniósł się także do relacji polsko-niemieckich. W jego ocenie bezpieczeństwo Polski wymaga utrzymywania stabilnych relacji z Niemcami oraz wpływania na debatę publiczną za Odrą tak, aby do władzy nie dochodziły środowiska polityczne sprzyjające odbudowie bliskich relacji z Rosją. Szczególną uwagę zwrócił na rosnące poparcie dla skrajnej prawicy oraz ugrupowań postulujących powrót do współpracy gospodarczej z Rosją, w tym zakupu rosyjskich surowców energetycznych.

Spotkanie w Muzeum Regionalnym było kolejnym wydarzeniem, wpisującym się w cykl debat i rozmów poświęconych najważniejszym wyzwaniom współczesnego świata.

Źródło: inf. pras. Muzeum Regionalne w Siedlcach