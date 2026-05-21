Konwent Miłośników Fantastyki UwSkon już 23 maja w UOK! Gościem specjalnym będzie Łukasz Kucharczyk

– Mamy już zapewnionego gościa konwentu. Jest to pisarz oraz wykładowca akademicki Łukasz Kucharczyk, wielokrotnie nominowany na przykład do nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Planujemy też wystawców, jak również sprowadzenie jednego z wydawnictw, żeby można było znaleźć tam książki. Ale będzie również coś dla fanów innych hobby i innych fandomów. – zapowiada Grzegorz Czapski, prezes Stowarzyszenia Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”, które współorganizuje konwent.
- 📅 Kiedy: 23 maja 2026 r. (sobota)
- 📍 Gdzie: Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu w Siedlcach, ul. 3 Maja 49
- 🕙 Godziny: 10:00–23:00
W programie konwentu UwSkon przewidziane są:
- prelekcje,
- spotkania autorskie,
- fantastyczni wystawcy,
- strefa retro,
- sesje RPG,
- gry planszowe,
- konkurs cosplay.
Konwent ma charakter otwarty, a wstęp jest całkowicie bezpłatny.
Obowiązuje regulamin wydarzenia. Dla osób niepełnoletnich przewidziane są dodatkowe wymagania uczestnictwa.
