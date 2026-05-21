Gmina Zbuczyn: Zderzenie busa z samochodem osobowym w Ługach Wielkich

– Potwierdzam, że wpłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów, samochodu osobowego i busa, w miejscowości Ługi Wielkie, w gminie Zbuczyn. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej – jeden zastęp PSP i jeden OSP. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby – kierowca busa oraz kierowca samochodu osobowego. Pozostali pasażerowie są pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ogólna liczba osób, które podróżowały tymi autami, to sześć. Był to kierowca busa oraz pięć osób, w tym troje dzieci, w samochodzie osobowym. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie mam informacji, czy ktoś został przetransportowany do szpitala. – informuje kpt. Daniel Czapski, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.