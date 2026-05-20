Uderzył quadem w ścianę budynku. 19-latek został przewieziony do szpitala!

16maja mieszkańcy usłyszeli głośny huk, a chwilę później zauważyli quada, który po uderzeniu w krawężnik wjechał w budynek, uszkadzając jego zewnętrzną ścianę. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 19-letni mieszkaniec gminy Platerów, wracając do domu, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z budynkiem. Mężczyzna był trzeźwy, jednak nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania quadem. Załoga karetki pogotowia zdecydowała o przewiezieniu go do szpitala na dalszą diagnostykę - informuje asp. Emilia Matejczuk z KPP w Łosicach.

Policja przypomina, że do poruszania się quadem po drogach publicznych konieczne jest posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy, zależnej od masy, prędkości i homologacji pojazdu.

Quad, podobnie jak każdy inny pojazd, musi być zarejestrowany i ubezpieczony, a kierujący powinien posiadać wymagane uprawnienia, kask ochronny oraz być trzeźwy. Lekceważenie tych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zagrożenia dla zdrowia.