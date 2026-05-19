Rektor Uniwersytetu w Siedlcach Mirosław Minkina zawieszony w obowiązkach!

Decyzję ministra o czasowym zawieszeniu rektora prof. dra hab. Mirosława Minkiny w pełnionych obowiązkach przekazał pracownikom naukowym Uniwersytetu w Siedlcach dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni i prorektor ds. nauki.

W oficjalnym komunikacie przekazał, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek wystąpił do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach z wnioskiem o odwołanie Rektora Uniwersytetu prof. dra hab. Mirosława Minkiny. Jednocześnie minister podjął też decyzję o czasowym zawieszeniu rektora, do czasu podjęcia decyzji przez Uczelniane Kolegium Elektorów, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni.

W swoim komunikacie Prorektor podkreślił także, że Uniwersytet w Siedlcach funkcjonuje w sposób stabilny i ciągły, a wszystkie działania dydaktyczne, naukowe i administracyjne realizowane są w murach uczelni bez zakłóceń.

Na czas zawieszenia rektora, doktorowi hab. Zbigniewowi Karczmarzykowi powierzono funkcję p.o. Rektora Uniwersytetu w Siedlcach.

Warto dodać, że w środę, 20 maja, obchodzone będzie coroczne Święto Uniwersytetu w Siedlcach. W związku z decyzją ministra o zawieszeniu rektora Minkiny w pełnionych obowiązkach, tego dnia nie będzie on mógł brać udziału w wydarzeniu w charakterze rektora. Prawdopodobnie podczas uroczystości zastąpi go zatem prorektor Karczmarzyk.

Zawieszenie rektora ma związek z aferą, która wybuchła w kwietniu ubiegłego roku, po artykule dziennikarzy Wirtualnej Polski Patryka Słowika i Pawła Figurskiego, obecnie pracowników portalu Zero.pl. Zarzucili oni rektorowi szereg niewłaściwych zachowań wobec pracowników uczelni, a także próbę skorumpowania jednego z nich, by poparł go w wyborach na rektora.