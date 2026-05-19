Pijany kierowca z dwoma promilami alkoholu w organizmie pędził z prędkością 156 km/h w obszarze zabudowanym!

Monika Półbratek
2026-05-19 11:54

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego siedleckiej komendy Policji, wchodzący w skład grupy SPEED, zatrzymali 41-letniego kierującego Dodgem, który w Czepielinie, na terenie gminy Mordy, rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 156 km/h, przekraczając dopuszczalny limit aż o 106 km/h. Co więcej, kierował pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do zatrzymania nieodpowiedzialnego kierowcy doszło w ostatnią niedzielę, 17 maja, podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy siedleckiej grupy SPEED. Zwracają oni uwagę zwłaszcza na przypadki rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości, niebezpiecznego wyprzedzania oraz wykroczenia godzące w bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W Czepielinie szczególną uwagę zwrócił kierujący Dodgem, który poruszał się z dużą prędkością w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Pomiar wykazał, że 41-letni kierowca jechał aż 156 km/h. To jednak nie był koniec jego problemów. W trakcie kontroli drogowej funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna był nietrzeźwy – miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policjanci natychmiast elektronicznie zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a jego pojazd został odholowany na parking strzeżony w Siedlcach. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowca odpowie teraz przed sądem, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Siedleccy mundurowi apelują do wszystkich kierowców o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Przypominają, że nie wolno prowadzić żadnych pojazdów po spożyciu alkoholu, bo jest to nie tylko sprzeczne z prawem, ale też śmiertelnie niebezpieczne zarówno dla kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

