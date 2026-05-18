Na ul. Okopowej w Siedlcach znaleziono dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Zostały już zabezpieczone przez saperów

W niedzielę, 17 maja, podczas prac związanych z przebudową ul. Okopowej, w okolicy jednostki wojskowej w Siedlcach, znaleziono dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Na miejsce wezwano specjalistyczny oddział saperów z Warszawy. W poniedziałek 18 maja niewybuchy zostały przez nich zabezpieczone.

i Autor: Redakcja Eska Siedlce