Na ul. Okopowej w Siedlcach znaleziono dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Zostały już zabezpieczone przez saperów

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-18 12:17

W niedzielę, 17 maja, podczas prac związanych z przebudową ul. Okopowej, w okolicy jednostki wojskowej w Siedlcach, znaleziono dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Na miejsce wezwano specjalistyczny oddział saperów z Warszawy. W poniedziałek 18 maja niewybuchy zostały przez nich zabezpieczone.

Na ul. Okopowej w Siedlcach znaleziono dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Zostały już zabezpieczone przez saperów

i

Autor: Redakcja Eska Siedlce

Wczoraj podczas prac prowadzonych na ul. Okopowej w Siedlcach znalezione zostały niewybuchy. Na miejsce natychmiast wezwany został specjalistyczny oddział saperów z Warszawy. – powiedział nam Piotr Woźniak, naczelnik Gabinetu Prezydenta Siedlec.

Zadysponowano tam 17. Patrol Saperski z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, ponieważ Siedlce znajdują się na obszarze jego działania.

– Na ulicy Okopowej zostały znalezione dwa granaty moździerzowe kalibru 82 mm. Są to granaty radzieckie z okresu II wojny światowej. Na potrzeby ich podjęcia cały teren musiał zostać odpowiednio zabezpieczony, by mogły zostać wydobyte i zabrane w miejsce zniszczenia. Zastosowana została standardowa w takich przypadkach procedura. – informuje kpt. Maciej Strupiechowski, rzecznik praoswy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Wydobyte granaty moździerzowe zostały już zabezpieczone. Zostaną zneutralizowane na poligonie w Rembertowie. Saperzy sprawdzili też teren w promieniu ok. 500 metrów od miejsca ich znalezienia.

Przeczytaj także:
Remont gazociągu spowoduje utrudnienia na ul. Artyleryjskiej w Siedlcach
saperzy
niewybuchy
Siedlce