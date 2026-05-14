Remont gazociągu spowoduje utrudnienia na ul. Artyleryjskiej w Siedlcach

Zakres wprowadzonych zmian w organizacji ruchu obejmuje:
- zamknięcie chodnika po prawej stronie ul. Artyleryjskiej w Siedlcach, na odcinku pomiędzy ulicami Myśliwską a Obozową,
- oraz ewentualne zajęcie części jezdni po stronie prawej ul. Artyleryjskiej.
Prace będą wykonywane przez firmę ZPU DAR GAZ. Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na poniedziałek 18 maja 2026 roku.
– Obszar prowadzenia robót zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującą dokumentacją czasowej organizacji ruchu nr 7220.2.40.2026 z dnia 27 marca 2026 r. Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego, pieszych oraz mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. – mówi Anna Kozioł-Szalach, kierownik budowy/robót w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych „MIKST”.
Firma przeprasza też za utrudnienia związane z realizacją niezbędnych prac infrastrukturalnych i dziękuje mieszkańcom za wyrozumiałość.