29-latek usłyszał zarzuty. Miał zaatakować w Siedlcach 64-latka drewnianym kołkiem

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na ul. Karpackiej w Siedlcach. Nieznany wówczas sprawca zaatakował 64-letniego mężczyznę.

– Napastnik doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności, powodując u niego obrażenia ciała. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. – mówi kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W tym tygodniu podejrzewany o atak mężczyzna został odnaleziony i zatrzymany przez policjantów.

– Okazał się nim 29-letni mieszkaniec Siedlec. Mężczyzna został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Zatrzymany usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała z narażeniem życia w czynie chuligańskim. – informuje kom. Ewelina Radomyska.

Prokurator zastosował wobec 29-latka dozór Policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i świadka zdarzenia na odległość mniejszą niż 50 metrów.