Siedlce: 64-latek zaatakowany na ul. Karpackiej. Policja szuka sprawcy!

Magdalena Szewczuk
2026-05-10 14:27

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ul. Karpackiej w Siedlcach. W nocy z soboty na niedzielę ( 9/10 maja) 64-latek został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, agresor prawdopodobnie uderzał poszkodowanego drewnianym kołkiem.

Zdjęcie ilustracyjne

- W nocy na ulicy Karpackiej doszło do zdarzenia, podczas którego nieznany sprawca, używając prawdopodobnie drewnianego kołka, uderzył 64-letniego mężczyznę, powodując u niego obrażenia ciała. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a odniesione obrażenia nie zagrażają jego życiu – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jak udało się nam ustalić policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie sprawcy oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia.

