Siedlce: Biegowe święto czyli Akademicka Dycha 2026. Zobacz zdjęcia!

Magdalena Szewczuk
2026-05-10 13:24

10 maja w Siedlcach odbyła się już piąta edycja biegu Akademicka Dycha. Na linii mety stanęło w sumie ponad 360 biegaczy i wielbicieli chodzenia z kijkami.

Akademicka Dycha 2026 w Siedlcach to kolejna edycja popularnego biegu organizowanego przez Uniwersytet w Siedlcach i lokalne stowarzyszenia.

Bieg główny odbył się na dystansie 10 km, bezkonkurencyjny okazał się tu Kenijczyk Cosmas Kyeva, który wygrał z czasem 33:19. Wśród pań najszybsza była Julija Weremczuk, na metę przybiegła w czasie 37:18.

W marszu Nordic Walking rozgrywanym na dystansie 5 km najszybsza była Siedlczanka Jolanta Zapałowska.

Tradycyjnie odbyły się również sztafety, 4x1 km dla szkół średnich i „sztafet dobrej zabawy”, w której liczył się nie tylko czas ale i kreatywne przebranie uczestników.

