Cyganówka: Dwie osoby ranne w wypadku na DK-76

Wypadek podczas wyprzedzania

8 maja około 17.00 w miejscowości Cyganówka na DK-76 zderzyły się dwa auta osobowe.

- Na drodze krajowej nr 76, na odcinku pomiędzy Wilgą a Garwolinem, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Hyundai jadąc w kierunku Garwolina, prawdopodobnie wykonując manewr wyprzedzania jadącego przed nim pojazdu zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z jadącym z przeciwnej strony pojazdem marki Kia. W wyniku zdarzenia oboje kierujący zostali przetransportowani do szpitala – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjanci ustalili, że kierujący pojazdami byli trzeźwi.

DK-76 była zablokowana

W czasie prowadzenia działań służby DK-76 w miejscowości Cyganówka była zablokowana. Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy z OSP Wilga i OSP Trzcianka, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Policjanci będą teraz wyjaśniali szczegółowo przyczyny i okoliczności wypadku.