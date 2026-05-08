Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Siedlcach ma już 25 lat! Zobacz zdjęcia z jubileuszowej uroczystości

Monika Półbratek
2026-05-08 22:37

Za nimi ćwierć wieku wsparcia, pomocy i współpracy. Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach świętuje w tym roku 25-lecie. Z tej okazji w placówce odbyły się ostatnio oficjalne uroczystości jubileuszowe. Były prezenty, tort, życzenia, mnóstwo wspomnień, występy artystyczne, a nawet… aukcja sztuki!

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach to placówka pobytu dziennego dla 40 osób z różnymi niepełnosprawnościami, fizycznymi i intelektualnymi, w stopniu znacznym i umiarkowanym. W ramach codziennych zajęć uczestnicy WTZ-u biorą udział w kompleksowej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Rozwijają swoje umiejętności w ośmiu różnych warsztatach, np. stolarskim czy krawieckim, a także aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. O tym, co sprawia im najwięcej radości i za co cenią Warsztat, można usłyszeć w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ więcej o 25-leciu Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach:
Za nami oficjalne obchody jubileuszowe z okazji 25-lecia placówki. Zostały zorganizowane 28 kwietnia 2026 roku. Uczestnicy WTZ-u, ich rodziny, pracownicy placówki i goście spotkali się, by wspólnie świętować. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa i lokalnych władz samorządowych, a także zaprzyjaźnionych instytucji. Warto dodać, że również Caritas Diecezji Siedleckiej obchodzi w tym roku okrągły jubileusz 35 lat istnienia.

Nie zabrakło jubileuszowego tortu, oficjalnego składania życzeń i wspólnego biesiadowania. Uczestnicy WTZ-u przygotowali też występ artystyczny, a przepiękne prace plastyczne, które wykonali podczas zajęć, zostały zlicytowane podczas aukcji sztuki. Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych lat owocnej działalności!

