Za nami uroczystość jubileuszowa z okazji 20-lecia Targów Pracy w Siedlcach. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
2026-04-14 22:36

„Siedleckie Targi Pracy – jedno miejsce, tysiące karier” – pod takim hasłem odbywa się tegoroczna impreza, która obchodzi właśnie jubileusz 20-lecia. Z tej okazji jest dwudniowa. Pierwszego dnia, we wtorek 14 kwietnia, w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się zamknięta konferencja jubileuszowa. Były prelekcje, tort, odbyło się także wręczenie okolicznościowych statuetek i medali. Targi odbędą się 15 kwietnia w „Samochodówce”!

Jubileuszowa uroczystość z okazji 20-lecia Siedleckich Targów Pracy
Siedleckie Targi Pracy to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich imprez. Uczestnicy zorganizowanej z okazji 20-lecia, jubileuszowej uroczystości mogli posłuchać zaproszonych prelegentów, którzy opowiedzieli m.in. o zmianach w przepisach Prawa Pracy, nowym systemie KSeF czy o sposobach dotarcia do osób pochodzących z różnych pokoleń, które poszukują swojego miejsca na rynku pracy.

Podczas wydarzenia oficjalnie doceniono i wyróżniono osoby, firmy i instytucje, które najbardziej wspierały Siedleckie Targi Pracy i najowocniej z nimi współpracowały w ciągu ostatnich 20 lat. Dwadzieścia osób otrzymało pamiątkowe medale jubileuszowe. Wręczono również statuetki dla wyróżniających się pracodawców w 2025 roku.

Otwarte dla wszystkich zainteresowanych Targi Pracy odbędą się w środę, 15 kwietnia, w godz. od 10.00 do 13.00 w hali sportowej ZSP nr 3 w Siedlcach, tzw. „Samochodówki”.

