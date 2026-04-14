Za nami uroczystość jubileuszowa z okazji 20-lecia Targów Pracy w Siedlcach. Zobacz zdjęcia!

Siedleckie Targi Pracy to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich imprez. Uczestnicy zorganizowanej z okazji 20-lecia, jubileuszowej uroczystości mogli posłuchać zaproszonych prelegentów, którzy opowiedzieli m.in. o zmianach w przepisach Prawa Pracy, nowym systemie KSeF czy o sposobach dotarcia do osób pochodzących z różnych pokoleń, które poszukują swojego miejsca na rynku pracy.

Podczas wydarzenia oficjalnie doceniono i wyróżniono osoby, firmy i instytucje, które najbardziej wspierały Siedleckie Targi Pracy i najowocniej z nimi współpracowały w ciągu ostatnich 20 lat. Dwadzieścia osób otrzymało pamiątkowe medale jubileuszowe. Wręczono również statuetki dla wyróżniających się pracodawców w 2025 roku.

Otwarte dla wszystkich zainteresowanych Targi Pracy odbędą się w środę, 15 kwietnia, w godz. od 10.00 do 13.00 w hali sportowej ZSP nr 3 w Siedlcach, tzw. „Samochodówki”.