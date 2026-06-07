XII Rajd Rowerowy „Łączy nas Dwójka” już 9 czerwca wyruszy z Siedlec

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-07 21:23

Dwunasty rajd rowerowy pod hasłem „Łączy nas Dwójka” tradycyjnie organizuje Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach. Wydarzenie odbędzie się już we wtorek 9 czerwca 2026 r. i zgromadzi uczniów różnych siedleckich szkół podstawowych wraz z nauczycielami i opiekunami.

rajd rowerowy

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Autor: pl/ Pixabay.com

Uczestnicy rajdu „Łączy nas Dwójka” pokonają trasę o długości około 25 km, prowadzącą z Siedlec przez Strzałę, Żytnią i Niwiski, aż do Dworku w Ostrówku.

Celem rajdu jest promocja aktywnego stylu życia, turystyki rowerowej, integracja środowiska szkolnego oraz popularyzacja wśród uczniów bezpiecznego poruszania się rowerem.

Tegoroczna edycja wydarzenia wpisuje się również w działania wspierające udział Miasta Siedlce w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Wszyscy uczestnicy będą rejestrować przejechane kilometry w aplikacji „Aktywne Miasta”, dzięki czemu każdy kilometr pokonany podczas rajdu zasili konto naszego miasta w ogólnopolskim współzawodnictwie. W ten sposób wspólna aktywność uczniów, nauczycieli i opiekunów przyczyni się do osiągnięcia przez Siedlce lepszego wyniku w rywalizacji o tytuł najbardziej rowerowego miasta w Polsce.

Po zakończeniu przejazdu na uczestników będzie czekał piknik integracyjny przy Dworze w Ostrówku, posiłek turystyczny oraz rowerowy tor przeszkód z nagrodami dla najlepszych zawodników.

Wydarzenie zostało wsparte finansowo przez Miasto Siedlce oraz objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Mazowieckiego.

XII Rajd Rowerowy „Łączy nas Dwójka” już 9 czerwca wyruszy z Siedlec

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Autor: SP nr 2 w Siedlcach/ Materiały prasowe
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