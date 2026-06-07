XII Rajd Rowerowy „Łączy nas Dwójka” już 9 czerwca wyruszy z Siedlec

Uczestnicy rajdu „Łączy nas Dwójka” pokonają trasę o długości około 25 km, prowadzącą z Siedlec przez Strzałę, Żytnią i Niwiski, aż do Dworku w Ostrówku.

Celem rajdu jest promocja aktywnego stylu życia, turystyki rowerowej, integracja środowiska szkolnego oraz popularyzacja wśród uczniów bezpiecznego poruszania się rowerem.

Tegoroczna edycja wydarzenia wpisuje się również w działania wspierające udział Miasta Siedlce w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Wszyscy uczestnicy będą rejestrować przejechane kilometry w aplikacji „Aktywne Miasta”, dzięki czemu każdy kilometr pokonany podczas rajdu zasili konto naszego miasta w ogólnopolskim współzawodnictwie. W ten sposób wspólna aktywność uczniów, nauczycieli i opiekunów przyczyni się do osiągnięcia przez Siedlce lepszego wyniku w rywalizacji o tytuł najbardziej rowerowego miasta w Polsce.

Po zakończeniu przejazdu na uczestników będzie czekał piknik integracyjny przy Dworze w Ostrówku, posiłek turystyczny oraz rowerowy tor przeszkód z nagrodami dla najlepszych zawodników.

Wydarzenie zostało wsparte finansowo przez Miasto Siedlce oraz objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Mazowieckiego.