Wydarzenie Zielony Korczew i Targi dla Wsi już 2 sierpnia 2026. Sprawdź program!

Program imprezy Zielony Korczew i Targi dla Wsi 2026:
- 13:00 - 16:00 – Pałacyk Syberia – warsztaty pszczelarskie i artystyczne,
- 15.00 - Muzyka mechaniczna, rozpoczęcie imprezy,
- 15.00 - 17.00 – Warsztaty, konkursy sportowo-rekreacyjne,
- 16.40 - 18.10 – zespół Starsi,
- 18.15 - 18.35 – Xenia i Carnival Stars Show 1,
- 18.35 - 18.45 – Wręczenie pucharu za turniej piłki nożnej,
- 18.45 - 19.30 – Wystąpienia oficjalne,
- 19.30 - 19.45 – Xenia i Carnival Stars Show 2,
- 20.00 - 21.30 – Gwiazda wieczoru – Enej,
- 21.30 - 21.50 – Xenia i Carnival Stars Show 3,
- 21.50 - 22.30 – zespół Klasyka Polskiego Rocka,
- 22.30 - Zakończenie.
Wystawcami na Targach dla Wsi będą lokalni producenci żywności, w tym rolnicy i wytwórcy różnego rodzaju rękodzieła. Więcej informacji o organizatorach i patronach imprezy – na plakacie.