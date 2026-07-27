Wydarzenie Zielony Korczew i Targi dla Wsi już 2 sierpnia 2026. Sprawdź program!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-27 9:21

Przed nami kolejna edycja tradycyjnej imprezy w powiecie siedleckim, odbywającej się w urokliwej nadbużańskiej scenerii. Władze Gminy Korczew zapraszają na wydarzenie Zielony Korczew oraz Targi dla Wsi już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia 2026. Atrakcji nie zabraknie. Będzie można zwiedzić stoiska targowe z rękodziełem i artykułami regionalnymi, wziąć udział w warsztatach, a także posłuchać koncertów. Wystąpią Enej, Xenia, Starsi i Klasyka Polskiego Rocka!

Ludzie spacerują przy stoiskach targowych w Korczewie. O programie Zielony Korczew przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek Zdjęcie archiwalne

Program imprezy Zielony Korczew i Targi dla Wsi 2026:

  • 13:00 - 16:00 – Pałacyk Syberia – warsztaty pszczelarskie i artystyczne,
  • 15.00 - Muzyka mechaniczna, rozpoczęcie imprezy,
  • 15.00 - 17.00 – Warsztaty, konkursy sportowo-rekreacyjne,
  • 16.40 - 18.10 – zespół Starsi,
  • 18.15 - 18.35 – Xenia i Carnival Stars Show 1,
  • 18.35 - 18.45 – Wręczenie pucharu za turniej piłki nożnej,
  • 18.45 - 19.30 – Wystąpienia oficjalne,
  • 19.30 - 19.45 – Xenia i Carnival Stars Show 2,
  • 20.00 - 21.30 – Gwiazda wieczoru – Enej,
  • 21.30 - 21.50 – Xenia i Carnival Stars Show 3,
  • 21.50 - 22.30 – zespół Klasyka Polskiego Rocka,
  • 22.30 - Zakończenie.

Wystawcami na Targach dla Wsi będą lokalni producenci żywności, w tym rolnicy i wytwórcy różnego rodzaju rękodzieła. Więcej informacji o organizatorach i patronach imprezy – na plakacie.

Wydarzenie Zielony Korczew i Targi dla Wsi już 2 sierpnia 2026
Autor: Urząd Gminy Korczew/ Materiały prasowe
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