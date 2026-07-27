Wydarzenie Zielony Korczew i Targi dla Wsi już 2 sierpnia 2026. Sprawdź program!

Przed nami kolejna edycja tradycyjnej imprezy w powiecie siedleckim, odbywającej się w urokliwej nadbużańskiej scenerii. Władze Gminy Korczew zapraszają na wydarzenie Zielony Korczew oraz Targi dla Wsi już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia 2026. Atrakcji nie zabraknie. Będzie można zwiedzić stoiska targowe z rękodziełem i artykułami regionalnymi, wziąć udział w warsztatach, a także posłuchać koncertów. Wystąpią Enej, Xenia, Starsi i Klasyka Polskiego Rocka!

Autor: Monika Półbratek Zdjęcie archiwalne